03.01.2023
13:27
867

Общество

След есть всегда: В теплой остановке работает эксперт-криминалист

В теплой остановке по ул. Лермонтова работает эксперт-криминалист. Произошло что-то серьёзное. Кстати, камеры не работают.

Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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