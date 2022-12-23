«Слава матери»: награды для многодетных матерей Якутска

Сегодня, 23 декабря, в Окружной администрации города Якутска состоялось торжественное мероприятие, посвященное награждению почетным знаком «Слава матери» многодетных матерей столицы Республики Саха (Якутия).

В мероприятии приняли участие глава городского округа «город Якутск» Евгений Григорьев, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, заместитель главы по социальным вопросам Окружной администрации города Якутска Наталья Степанова, руководитель ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Семен Матвеев.

В качестве приглашенных гостей выступили руководитель общественной организации «Лига женщин города Якутска» Антонина Титова, председатель городской общественной организации «Совет многодетных матерей города Якутска «Счастливый мир» Галина Сидорова, заместитель председателя городской общественной организации «Совет отцов города Якутска» Яков Оконешников.

Глава города Якутска Евгений Григорьев отметил, что 2022 год для якутян является особенным, юбилейным, в этом году отметили 100-летие ЯАССР, 390-летие со дня основания нашего города, 200-летие Якутской городской Думы и Год матери, объявленный Главой Якутии Айсеном Николаевым.

«В своем недавнем послании Айсен Сергеевич Николаев объявил о продлении учрежденного им целевого капитала «Дети столетия» на пять лет. Отмечу, что в этом году в городе Якутске родилось более 4 тысяч детей. Наш город демонстрирует лучшие показатели по рождаемости в республике и по Дальнему Востоку в целом. Власти города и республики стараются создать хорошие комфортные условия для рождения, развития и воспитания детей. Сегодня мы хотим поздравить многодетных матерей – героинь и выразить огромную благодарность за ваш тяжёлый каждодневный труд и вклад в развитие нашего города и республики», — сказал Евгений Григорьев.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов поздравил и поблагодарил матерей за их нелегкий труд.

«Мама – это самое ценное, что есть у каждого человека. Все мы знаем, какой это непростой труд – растить и воспитывать детей. Мы очень рады, что у нас такие активные и жизнерадостные многодетные мамы, которые с честью выполняют свой материнский долг, а также принимают деятельное участие в развитии города Якутска», — отметил Альберт Семенов.

Заместитель главы города Якутска Наталья Степанова отметила, что благодаря упорной работе женщин-матерей в тесном взаимодействии с Окружной администрацией городской округ «город Якутск» занял 2 призовое место по итогам Года матери среди 36 муниципальных образований республики.

«Дорогие мамы, я искренне поздравляю вас с заслуженными наградами и желаю вам не останавливаться на достигнутом. Вы самые активные, ответственные и смелые, пусть ваши дети берут с вас пример. Хотелось бы также отметить и многодетных отцов, которые тоже вносят огромный вклад в развитие и воспитание детей нашего города», — подчеркнула Наталья Степанова.

Руководитель Управления социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Семен Матвеев в своем поздравлении многодетным матерям отметил, что в Якутске проживает порядка 9300 многодетных семей. В 2022 году сертификат на материнский капитал «Семья» получили 1018 семей, из них 1000 уже распорядились капиталом.

За особые заслуги в воспитании детей, активную гражданскую позицию, личный вклад в развитие и общественную жизнь города Якутска почетный знак городского округа «город Якутск» «Слава матери» вручили самым активным многодетным мамам города Якутска:

— Юлии Аргуновой, маме пятерых детей, активному члену женсовета Автодорожного округа, члену Лиги Женщин города Якутска;

— Туяре Желлаевой, маме пятерых детей, активному члену женсовета и Совета многодетных семей Губинского округа;

— Елене Константиновой, маме пятерых детей, солистке вокального ансамбля «Арчылаана», члену женсовета Хатасского наслега, активному участнику любительского формирования «Утум иис»;

— Ирине Пестеревой, маме пятерых детей, активному члену клуба многодетных семей и клубного формирования — «Төрүт ас – чөл турук» села Хатассы.

— Саргылане Седалищевой, маме шестерых детей, студентке Медицинского колледжа по специальности сестринское дело;

— Надежде Седых, маме пятерых детей, медицинскому сотруднику Республиканского противотуберкулезного диспансера ГБУ РС(Я) НПЦ «Фтизиатрия»;

— Наталии Строевой, маме пятерых детей, активному члену городской общественной организации «Совет многодетных матерей города Якутска «Счастливый мир» и женсовета села Пригородный;

— Миноре Тешебаевой, маме семерых детей, активному члену родительского комитета, многодетных семей Строительного округа;

— Туяре Филипповой, маме шестерых детей, активному члену Совета многодетных семей Октябрьского округа;

— Марии Яковлевой, маме пятерых детей.

Лучшим руководителям общественных организаций, многодетным матерям и отцам вручили юбилейный знак «390-летие со дня основания города Якутска».

За успешное участие в республиканском конкурсе «Семья года» под девизом «Моя семья – моя Республика» диплом II степени в номинации «Золотая семья» вручили Анне и Ивану Копыриным. Дипломом III степени в номинации «Приемная семья» отметили Светлану и Петра Тарабукиных.