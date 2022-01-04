Сладкий праздник для алданской детворы

Веселый праздник, «День сладкой ваты», устроил коллектив ТРК «Чудо – парк» второго января наступившего нового года для своих посетителей.

Веселая «сладкая» программа изобиловала конкурами и вкусными призами.

Ведущая, озорная Сладкоежка (режиссер ТЮЗа Ольга Зверева), с первых минут увлекла маленьких участников в мир танца, где нужно было разными движениями и жестами показать фразы: «мало ваты», «много ваты», «ой, упала», «хочу еще». При этом Сладкоежка пыталась запутать танцоров, намеренно показывая не те движения. Но участники оказались не по возрасту внимательными и практически не ошибались.

Выяснив в процессе программы, что сладкая вата бывает разного цвета, детвора исполнила разноцветные танцы. В центре круга солировали те ребята, у кого в одежде был цвет, о котором исполнялось в песне. Помогали в этом конкурсе юные хореографы танцевальной судии «Стрекоза» (руководитель Роза Антонова).

Были на празднике и интеллектуальные конкурсы. «Что может быть сладким? – Спросила Сладкоежка. — Сладкая вата? А ещё?». Детвора бойко продолжила фразы с прилагательным –«сладкая», выбрав «сладкую парочку», которой нужно было выйти в центр круга и выполнить в танце задания ведущей.

Конкурсы: «Сладкое драже», «Зефирная косичка», «Вкусная эстафета», «Сладкие танцы» и «Сладкая вата» запомнятся ребятне надолго, ведь каждый сопровождался награждением победителей сладкими призами. А образы, созданные при помощи аквагрима художником ТЮЗа Людмилой Ивашкиной, останутся на фото в семейных альбомах и на страничках социальных сетей.

Сладкую вату на празднике продавала общественная организация «Дари добро» (руководитель Мария Барамыгина). Все вырученные деньги пойдут на благотворительные цели.

«Самые яркие воспоминания о праздниках детства связаны со сладкой ватой. Незабываемый, сладкий восторг, который тая на языке, взрывается тысячами эмоций и уносит в сказочный мир детских мечтаний и грёз. До сих пор она является любимейшим лакомством ребятни. Мы решили, а почему бы не сделать праздник в честь этого волшебного маленького, облачка на палочках, — рассказала администратор ТРК «Чудо-парк» Лариса Кликоцкая. — И вот у нас получился не только вкусный, но и эмоционально насыщенный праздник, с веселым коллективным общением, получением интересной познавательной информации. Праздник со светлыми чувствами и эмоциями. Очень надеюсь, что он понравился нашим юным гостям и их родителям».