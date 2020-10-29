Сладкий бизнес примадонны якутской эстрады

Мы не перестаём удивляться тому, какие же наши знаменитости талантливы, о чем мы писали уже неоднократно, во время пандемии многие из них открывают свой бизнес, занимаются делами, которыми давно хотели, но пока не уделяли должного внимания. Не осталась в стороне и Заслуженная артистка Якутии, солистка Государственного театра эстрады республики САХАЯ. Она открыла свою кондитерскую, где сама же готовит и уже принимает заказы, о чем она поведала эксклюзивно для SakhaLife:

— Не секрет, что во время карантина многие наши проекты и мероприятия притормозились, но как говорится «нет худа без добра» — я решила открыть авторскую кондитерскую «Сахая», о которой давно мечтала, но никак не было времени, чтобы готовить самой для своих любимых клиентов.

Идея действительно витала давно, на своей страничке в Инстаграм я выкладывала рецепты, посты о том, что и как я готовлю, даже был проект создания телепередачи или книги. Мои читатели очень давно просили открыть что-то подобное и вот наконец, дошли руки (смеется). И мне это очень нравится, получаю истинное удовольствие!

Кстати, этим летом прошла онлайн-курсы у известного кулинара — блогера Марии СТОЛЯРЧИК, затем осенью из Москвы прилетела наша землячка, известный кондитер Мария ВАСИЛЬЕВА, я так же прошла её мастер-класс и появилась уверенность в качестве и вкусах, которые я могу предложить взыскательным сладкоежкам. Под патронатом кураторов проекта от Марии «Антифраншиза» постигаю азы сладкого бизнеса.

У нас будет много разновидностей десертов и кондитерских изделий: «Сникерсы», меренговый рулет, домашние чупа-чупсы, ириски и многое другое.

Открылись буквально на днях, заказы уже берём, можете заказывать через Инста-аккаунт @sakhaya_bakery, для этого надо просто написать, ассортимент будет поставлен в постах, так же в сторисах, но делать заказ лучше за день, так как у нас все натуральное, портится быстро, хотелось бы, чтобы клиентам доставлялись только свежие десерты. Первые заказы я доставила сама на радость своим клиентам.

Хотела бы успокоить своих поклонников, что мое творчество никак не пострадает, на этих выходных будем снимать клип, записываю новые песни.

Желаю якутянам здоровья, и чтобы сделать вашу жизнь слаще в это непростое время, попробуйте наши замечательные десерты, которые приготовлены с любовью от всего сердца!