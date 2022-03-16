16.03.2022
15:48
347

Якутск

Сладкая лихорадка: сахар песок в одни руки не более 1 пачки

В Якутском телеграме активно распространяется объявление в Удачной покупке города Якутска.

Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх