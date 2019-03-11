Сквозь метель и пургу: Отважные спасатели и медики спасли жизнь якутянке

Поздним вечером 9 марта дежурному Вилюйского ПСО ГКУ «Служба спасения РС(Я)» поступило сообщение об оказании помощи бригаде «Скорой помощи». Из села «Куду» Верхневилюйского района в «скорую» поступило телефонное сообщение о том, что молодой девушке 1992 г.р. экстренно требуется медицинская помощь, проблема заключалась в том, что последние дни в районе бушевала сильная пурга и дороги замело. В одиночку ехать было опасно…

Спасатели во главе с начальником Вилюйского ПСО Михаилом АН в паре со «скорой помощью» на двух уазиках выехали в одноименное село, дорога местами полностью отсутствовала. На 30 км пути было потрачено три с лишним часа. Прибыв на место, врачи оказали первую помощь девушке, и поставили предварительный диагноз острый бронхит. Глубокой ночью больную доставили в центральную районную больницу Верхневилюйска.