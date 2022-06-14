Сквозь года… Главные врачи детской инфекционной

Медицина в историях. Ко Дню медицинского работника.

Славный путь Детской инфекционной клинической больницы города, отметившей в этом году свое 80-летие, не был бы таковым без ее руководителей. Главными врачами ее работали талантливые организаторы здравоохранения, прекрасные детские врачи, к тому же, об этом говорят все, кому повезло работать с ними, очень добрые и чуткие люди, чья жизнь была до краев наполнена неустанной заботой как о больных детях и их родителях, так и о своих коллегах.

1950 -1965 годы. Пляскина Тамара Дмитриевна

Из служебной характеристики

— За годы работы главным врачом Тамары Дмитриевны Пляскиной значительно улучшена лечебная и хозяйственная работа, повышена культура ухода за больными, внедрены новейшие методы лечения детских инфекционных заболеваний.

— Как вчера, было, помню, как, придя в Детскую инфекционную больницу, я познакомилась с большим доктором, корифеем медицины, очень опытным инфекционистом Тамарой Дмитриевной Пляскиной, которая работала тогда главным врачом, — вспоминала отличник здравоохранения СССР, заслуженный врач ЯАССР, Почетный работник столичного здравоохранения Людмила Михайловна Карпель. — Очень строгая, требовательная к себе и своим сотрудникам, она требовала дисциплины от всех. Конечно, в каждой палате был свой врач, но Тамара Дмитриевна лично консультировала всех пациентов больницы. Она строго спрашивала с нас, учила нас, врачей, как котят, и это было очень хорошо. Она была прекрасным профессионалом и человеком, каким и должен быть руководитель, я многому у нее научилась по инфекционному профилю.

1965 — 1986 годы. Борисова Вера Устиновна.

В августе 1965 года на посту главного врача Тамару Дмитриевну Пляскину сменила Вера Устиновна Борисова, работавшая в больнице с 1957 года врачом-ординатором, затем — заведующей отделением.

Из служебной характеристики

В период работы главным врачом В.У.Борисовой заметно улучшилась материально-техническая база больницы и условия труда, увеличился объем лабораторной диагностики, организовано многопрофильное учреждение. За долголетнюю плодотворную работу заслуженный врач ЯАССР, отличник здравоохранения Вера Устиновна Борисова награждена медалью «За доблестный труд».

В памяти коллег Вера Устиновна осталась как прекрасный человек и руководитель, собравший воедино и сумевший сохранить коллектив на протяжении многих лет.

— Двадцать пять лет главным врачом здесь была Борисова Вера Устиновна, и под ее руководством сложился коллектив, где люди десятилетиями работали вместе, — говорит врач-инфекционист, д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детской хирургии Мединститута СВФУ Татьяна Геннадьевна Дмитриева. — Это была единая семья. Я глубоко преклоняюсь перед этой женщиной с железным характером, очень грамотным специалистом. Я очень многому научилась у нее…

— Я очень хорошо знала всех главных врачей детской инфекционной больницы, начиная с Борисовой Веры Устиновны. Вера Устиновна была строгой, но всегда справедливой, очень человечной, болела за каждого работника. Медсестер и санитарок не хватало, так она держалась за каждую, заботилась по-матерински за каждого работника, — вспоминает ветеран больницы Алсу Гараевна Шигапова.

1986 — 1990 годы. Жумыгин Владимир Ильич.

С ноября 1986 года по июль 1990 года главным врачом Детской инфекционной больницы работал отличник здравоохранения ЯАССР Владимир Ильич Жумыгин. В течение восемнадцати лет он был врачом-инфекционистом больницы, заведующим отделением. Талантливый и опытный инфекционист, Владимир Ильич внес большой вклад в развитие современных технологий, использование метода ультразвукового сканирования печени для дифференциальной диагностики хронических гепатитов и циррозов.

На фото: Главврач ведет планерку (В.И.Жумыгин третий слева).

1990 — 2000 годы. Хуснутдинова Раиса Павловна.

Из служебной характеристики.

С 1973 года работала врачом-ординатором в Детской инфекционной больнице города Якутска. С 1990 по 2000 год – главный врач. Отличник здравоохранения РС(Я) Раиса Павловна Хуснутдинова внесла большой вклад в совершенствование организационно-методической работы, развитие стационарной помощи. Много внимания уделяла улучшению и укреплению материально-технической базы, повышению доступности стационарной помощи и качества медицинской помощи детскому населению, преемственности с лечебно-профилактическими учреждениями республики.

— Десять лет главным врачом Детской инфекционной больницы была Хуснутдинова Раиса Павловна. Она приехала в Якутию по распределению по окончании медицинского училища из Брянска, здесь вышла замуж, родила дочь, окончила вечерний факультет медико-лечебного факультета ЯГУ, — вспоминает ветеран здравоохранения Елена Викторовна Хрюкина.

— Раиса Павловна очень справедливый и добрый была человек. Болела душой за больницу, была готова понять и помочь каждому, — добавляет к словам коллеги заведующая хозяйством ДИКБ Евгения Викторовна Округина.

— Я пришла поступать на работу в два часа дня, и никак не ожидала, что главный врач, это была Раиса Павловна Хуснутдинова, сразу скажет: «Оставайтесь». Я, конечно, не осталась сразу, но пришла на следующий день и работаю с ее легкой руки до сих пор (из воспоминаний главной медсестры ДИКБ Натальи Эдуардовны Нагатаевой).

— Раиса Павловна была очень доброй, очень бережно относилась к своему коллективу, заботилась о каждом, переживала за каждого… (из воспоминаний ветерана больницы Алсу Гараевны Шигаповой).

2000 — 2003 годы. Егоров Вячеслав Яковлевич.

Не удивительно, что в дальнейшее укрепление материально-технической базы Детской городской клинической инфекционной больницы внес опытный организатор здравоохранения, отличник здравоохранения СССР, отличник здравоохранения РС(Я), заслуженный врач РС(Я) Вячеслав Яковлевич Егоров.

Из служебной характеристики.

Период его работы главным врачом отмечен как время оснащения больницы современным медицинским оборудованием. Двухтысячные ознаменовались также внедрением в процесс лечения методов озонотерапии и диагностики иммуноферментного анализа у детей с вирусными гепатитами.

Интересный, на мой взгляд, материал привели П.А.Семенов и В.П.Николаев в своей книге «Организатор здравоохранения Вячеслав Егоров». Ими было проведено анкетирование врачей Детской инфекционной больницы, где наряду с другими вопросами были вопросы об оценке деятельности главного врача. Вот какую оценку дали Вячеславу Яковлевичу Егорову его коллеги.

— Оценка способностей выполнять должностные обязанности. «Положительно» — 100%, «Очень высокая» — 41%.

— Организаторские способности. «Очень высокая» — 100%.

— Опыт работы и практические знания. «Положительно» — 100%, «Высокая» — 83,3%.

— Умение развивать потенциал подчиненных. «Положительно» — 100%.

— Личная дисциплина. «Положительно» — 100%.

Из воспоминаний коллег:

— На его долю выпадали самые трудные участки работы, но он всегда с честью справлялся с любым заданием, находил выход из любой ситуации. Сколько построено больниц, зданий, сколько добрых дел сделано для людей, для детей! Он отдавал делу всю душу, всего себя без остатка, был очень требовательным к себе и другим, очень строгим, порядочным в отношении к людям, будь то простой рабочий, санитарка или водитель. Очень радовался, если человек хорошо справлялся с работой, умел найти слова благодарности и похвалы… (из воспоминаний Галины Михайловны Гилевич, отличника здравоохранения РС(Я), ветерана труда, ветерана здравоохранения).

— Когда республиканская больница переехала, здание несколько лет пустовало, его передали нам. Главный врач больницы Вячеслав Яковлевич Егоров очень многое сделал, чтобы привести его в порядок, фактически поднял здание из руин. Спонсоров искал, деньги выбивал, работу по реконструкции организовывал… (из воспоминаний медсестры ДИКБ Валентины Васильевны Шишкиной).

— Вячеслав Яковлевич Егоров работал главным врачом Среднеколымского, Момского и Сунтарского районов, Детской городской клинической инфекционной больницы, заместителем министра здравоохранения, первым генеральным директором Центра охраны материнства и детства, первым исполнительным директором Территориального фонда ОМС РС(Я), главным врачом санатория-профилактория «Сосновый бор». Вячеслав Яковлевич был человек неординарный. Строгий, требовательный руководитель, он был очень душевный, мудрый, чуткий и жизнерадостный человек. К решению любого вопроса всегда подходил комплексно, глубоко вникая в проблему (из воспоминаний врача-педиатра Галины Гаврильевны Кузьминой).

2003 – 2016 годы. Александрова Софья Лаврентьевна.

В 2003 году в должность главного врача ДИКБ вступает врач-педиатр, врач-организатор высшей квалификационной категории, заслуженный врач республики, отличник здравоохранения РС(Я) и РФ, Почетный работник столичного здравоохранения, к.м.н.Александрова Софья Лаврентьевна. На годы ее работы главным врачом выпали важные периоды жизни коллектива, были решены жизненно важные для больницы вопросы, подготовлены прекрасные кадры, реализованы многие интересные проекты.

По окончании в 1997 году клинической ординатуры Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии Софья Лаврентьевна была назначена детским гастроэнтерологом в Центр охраны материнства и детства.

— Там я проработала пять лет, начала работу по кандидатской диссертации под руководством профессора, заведующего кафедрой детских болезней Н.Н.Барашковой, — вспоминает Софья Лаврентьевна, — В марте 2002 года мне предложили перейти в Детскую инфекционную больницу заместителем главного врача по лечебной работе. Вместе с подругой, д.м.н., педиатром-инфекционистом Т.Г.Дмитриевой, мы пришли к главному врачу ДИБ заслуженному врачу РС(Я) В.Я.Егорову. Он принял нас радушно, искренне обрадовался моему согласию и ознакомил с фронтом работы, при этом упомянул, что работа в детской инфекционной службе — дело нелёгкое. Так с 1 апреля 2002 года я приступила к этой нелегкой, но очень интересной работе.

Из служебной характеристики.

В период работы Александровой Софьи Лаврентьевны в рамках реализации программы «Модернизация здравоохранения» с 2011 года внедрен и исполнен в 100% случаев стандарт оказания специализированной медицинской помощи детям больным пневмонией. В ноябре 2012 года под её руководством открыто и функционирует инфекционное специализированное оториноларингологическое отделение для детей. С ноября 2013 года увеличен коечный фонд стационара со 135 до 145 коек. С ноября 2015 года введена оплата ТФОМС за амбулаторный прием на уровне приемного покоя. Открыто приемно-консультативное отделение.

День сегодняшний. Богдашин Владимир Владимирович.

Вот уже шесть лет возглавляет Детскую инфекционную клиническую больницуВладимир Владимирович Богдашин. Коллективом проводится большая работа по внедрению клинических рекомендаций лечения инфекционных болезней у детей. За это время переформатирована работа отделений больницы с учетом внедрения бережливых технологий, полностью реорганизована деятельность приемного отделения со сменой расположения внутри больницы, для разделения потоков больных с различной инфекционной патологией. Ежегодно проводится плановое обновление парка компьютерного оборудования и комплектующих, реализуется развитие цифрового контура и безопасности информационных технологий. Большое внимание уделяется улучшению материально-технической базы – практически полностью укомплектовано медицинским оборудованием отделение реанимации и рентген кабинет, ежегодно обновляется медицинская мебель в клинических отделениях.

Начиная с марта 2020 года, больница оказывает медицинскую помощь детям с инфекционной патологией. 23 марта 2020 года в провизорное отделение Детской инфекционной клинической больницы поступило трое детей из одной семьи, у одного из них на следующий день была подтверждена новая коронавирусная инфекция. 8 апреля здание больницы стало провизорным госпиталем для детей и взрослых с ковид, а 2 мая стационар был полностью перепрофилирован для лечения детей с новой коронавирусной инфекцией.

Из хроники пандемии covid-19 (Детская инфекционная клиническая больница).

Стационар для детей с инфекционными заболеваниями переведен в здание Республиканского детского туберкулезного санатория на Покровский тракт.

Расширен штат работников для работы с КОВИД-19 до трех педиатров, дополнительно выделен врач УЗД, врач- эпидемиолог, врач-оториноларинголог, анестезиолог-реаниматолог для проведения КТ, медсестра-анестезистка, рентген лаборант, старшая медсестра, сестра-хозяйка.

2 мая 2020 г. здание ДИКБ полностью перепрофилировано под стационар для детей с КОВИД-19 на 40 коек, затем на 55 коек и работало до конца 2020 г.

Соблюдены все требования по развертыванию ковидного стационара

Продолжена работа по утвержденным штатным нормативам по ковидному стационару

С 25 января 2022 года на базе основного здания ДИКБ развернуто 150 коек для детей и взрослых больных (ухаживающих)

Постепенное снижение поступления больных было отмечено со второй половины февраля 2022-го. К началу марта количество снизилось до минимума и было принято решение сократить количество коек до 40 с переводом отделения на другую базу – в здание РДТС по Покровскому тракту.

После развертывания инфекционного стационара на базе Республиканского детского туберкулезного санатория, с целью предотвращения внутрибольничного инфицирования на первом этаже были организованы палаты временного размещения. Госпитализация детей и ухаживающих производилась в эти палаты до получения результата ПЦР на новую коронавирусную инфекцию. Курацию пациентов осуществляли врачи профильных отделений, наблюдение и выполнение назначений производил персонал приемно-консультативного отделения.

С выявлением штамма «Омикрон», во второй половине января был отмечен резкий рост заболеваемости и госпитализации детей с новой коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 25 мая 2022 года отделение сокращено до десяти коек.

Семь главных врачей, семь судеб, связанных с судьбой Детской инфекционной клинической больницы, благодаря которым больница росла, развивалась и продолжает развиваться во благо здоровья детей города и республики.