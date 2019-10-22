22.10.2019
09:25
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Происшествия

Скверный случай в Якутии

Прокуратура Оленёкского района Якутии утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.

По версии следствия, обвиняемая проявляя жестокость, систематически применяла к своей малолетней дочери недопустимые методы воспитания и обращения за незначительные провинности. Органами предварительного расследования установлено не менее 10 отдельных фактов жестокого обращения, согласно которым обвиняемая в частности  била свою малолетнюю дочь кулаком по лицу и спине, дергала за волосы, толкала ее, чем причинила ей  физические, психические и нравственные страдания.

После утверждения обвинительного акта, прокуратура Оленёкского района направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Ребенок отобран у матери, органами опеки приняты  меры к ограничению её в родительских правах.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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