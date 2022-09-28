Сквер памяти ветеранов Великой Отечественной войны отрыли в Сайсарском округе

28 сентября в Сайсарском округе города Якутска торжественно открыли Сквер памяти ветеранов Великой Отечественной войны – основателей местных дачно-строительных кооперативов «Победа» и «Заря».

Проект реализован силами Управы Сайсарского округа на средства гранта по Программе поддержки местных инициатив Министерства финансов Якутии с софинансированием от Окружной администрации города Якутска и спонсоров – индивидуальных предпринимателей.

Сквер сооружен по инициативе жителей кооперативов «Победа» и «Заря» в знак благодарности ветеранам за Победу и беззаветное служение Родине, в целях воспитания у подрастающего поколения любви к Отечеству, гордости за боевые и трудовые подвиги народа. Новый сквер располагается по ул. Билибина, 49.

В торжественной церемонии открытия сквера приняли участие главный архитектор Якутска Семен Сергеев, руководитель Управы Сайсарского округа Владимир Слепцов, кандидат педагогических наук, заслуженный работник образования РС (Я), руководитель инициативной группы Светлана Семенова, заслуженный архитектор Якутии, генеральный директор Республиканского проектно-изыскательного института «Якутпроект», автор дизайн-проекта «Сквер памяти ветеранов ВОВ-основателей ДСК «Победа» и «Заря» Иван Шишигин, народный художник республики, член Союза художников России, народный мастер, автор сэргэ Сквера памяти ветеранов ВОВ Федор Марков, общественность, жители города.

Дети и внуки ветеранов, основавших ДСК “Победа” и “Заря”, в торжественной обстановке спустили полотно с сэргэ. По традиции народа саха на месте нового сквера провели обряда благословения алгыс.

Жителей Сайсарского округа от имени Окружной администрации города Якутска с открытием нового сквера поздравил главный архитектор города Якутска Семен Сергеев.

“Именно по вашей инициативе построен новый объект в округе. Благодарю за возведение нового общественного пространства каждого причастного горожанина, Управу округа, подрядную организацию “Строймонтаж-2002”. В общероссийской программе “5 шагов для городов”, которую мы реализуем в Якутске, как раз приветствуются такие проекты, в которых непосредственное участие принимают сами жители”, — сказал Семен Сергеев.

За личный вклад в реализацию проекта «Сквер памяти ветеранов ВОВ» благодарственными письмами Окружной администрации города Якутска награждены горожане – члены инициативной группы строительства сквера.

Руководитель Управы Сайсарского округа Владимир Слепцов отметил, что на этом месте – по улицам Билибина, «Виктория», Ветеранская проживали ветераны — участники битвы за Москву, Сталинградской и Курской битв, обороны Ленинграда, Белорусской и Берлинской операций Великой Отечественной войны и труженики тыла, внесшие неоценимый вклад в Победу 1945 года.

«Жители улиц Билибина, Виктория, Ветеранская передают будущим поколениям память о том, что здесь проживали около 200 ветеранов Великой Отечественной войны, жителей Якутска, добросовестно трудившихся во благо нашего города. Сквер станет проводником между прошлым, настоящим и будущим, будет напоминать якутянам, что эта часть нашего города имеет свою уникальную историю. Этот сквер станет достойным примером для гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, любимым местом жителей нашего города”, — сказал Владимир Слепцов.

Активным жителям вручили благодарственные письма Управы Сайсарского округа за личный вклад в реализацию проекта.

От имени жителей Сайсарского округа, ДСК «Победа» и «Заря», инициативной группы благодарность Министерству финансов республики, Окружной администрации Якутска, Управе Сайсарского округа, партнерам, спонсорам за поддержку проекта выразила руководитель инициативной группы «Сквера памяти ветеранов ВОВ — основателей ДСК «Победа» и «Заря» Светлана Семенова.

«Для нашей инициативной группы завершен только первый этап, в дальнейшем мы планируем разрабатывать методические рекомендации для школ по проведению классных часов, внеурочных занятий, проектных работ о родном крае с использованием биографии и жизненного опыта наших ветеранов. Давайте беречь свои традиции, ценности, не забывать историю, передавая будущему поколению», — сказала Светлана Семенова.

За основу Сквера памяти ветеранов Великой Отечественной войны, основателей дачно-строительных кооперативов «Победа» и «Заря», взяты традиционные символы, связанные с национальными духовными ценностями якутян – круг, сэргэ, звезда и береза.