Сквер молодежи открыли у Теплого озера в Якутске

В Автодорожном округе на улице Крупской, на берегу Теплого озера, появился Сквер Молодежи. Новое общественное пространство оборудовано пандусом для маломобильных горожан и парковкой для велосипедов.

Арт-объект символизирует бережное отношение к окружающему миру. Идея строительства сквера была предложена одной из команд на защите проектов во время городской деловой игры «МЭР-2020». Архитектором-дизайнером сквера стала Виктория Минаева.

Идея строительства сквера была предложена Управлению Автодорожного округа, затем была подана заявка для участия в республиканском конкурсе Программы поддержки местных инициатив. Об этом рассказала во время презентации представитель инициативной группы строительства сквера Дарья Филиппова.

«В рамках Программы поддержки местных инициатив каждый горожанин может внести свое предложение, направленное на благоустройство инфраструктуры города. Такая же идея строительство сквера для молодёжи была предложена группой студентов архитекторов, инженеров. Поэтому мы решили объединить наши усилия, и наша инициатива успешно воплотилась в жизнь. Уже в процессе строительства сквер стал местом притяжения молодежи», — рассказала Дарья Филиппова.

В презентации сквера приняли участие главный архитектор г. Якутска Семен Сергеев, представители Министерства финансов РС (Я), инициаторы и создатели проекта.

Следует отметить, что Управление Автодорожного инициировало пять проектов, которые реализованы в рамках Программы поддержки местных инициатив. Среди них благоустройство и водоотведение в районе Залога, покрытие резиновой крошкой спортивной площадки МБДОУ «Детский сад №102 «Подснежник», строительство сквера выпускников «В добрый путь!» («Алгыстаах аартык»), а также проект по грейдированию и отсыпке внутриквартальной дороги мкр. «Тускул».