Скульптор из Якутска стал лауреатом на фестивале ледовых скульптур в Подольске 😍👏

Шумным, веселым и задорным был городской праздник «Новогодний серпантин» в сквере Поколений в Подольске в субботу, 25 декабря. В течение вечера на главной новогодней площадке царила атмосфера чуда и волшебства, приправленная ароматом мандаринов и свежей выпечки, привлекали внимание гостей световые иллюминации и богатое убранство пушистой красавицы-ели.

Одним из главных событий и сюрпризов городского праздника «Новогодний серпантин» стало открытие II Фестиваля-конкурса ледяных скульптур «Сказки планеты Земля». Гостей встречали изысканные образы героев сказок народов мира — Кот в сапогах из произведения Шарля Перро, композиция «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» из русской народной сказки, фигура Мухи-Цокотухи из сказки Корнея Чуковского, композиция из чувашского фольклорного произведения «Девушка на Луне» и другие. Особое внимание горожан привлекла скульптура Екатерины II, пописывающей Указ о преобразовании села Подол в город в связи с созданием в составе Московской губернии Подольского уезда.

— Я и представить не могу, сколько времени и сил уходит на создание таких скульптур, — сказала Марина Тибитова. — В каждой из них отчетливо виден талант мастера. Это волшебная сказка! Понравилась скульптура Екатерины Великой. Фигура сделана очень искусно, всё продумано вплоть до мельчайших деталей, не говоря уже про портретное сходство. Здорово, что все произведения искусства подсвечены разноцветными светодиодами, ими можно любоваться и в вечернее время. Такие мероприятия заряжают энергией, дарят всем радость!

Над созданием хрупких ледовых шедевров трудились лучшие скульпторы России, приехавшие в Подольск из разных уголков страны — от Калининграда до Якутии. В течение нескольких дней мастера с помощью подручных инструментов вырезали из бесформенных ледяных глыб оригинальные трехметровые композиции.

По итогам фестиваля участников наградили почетными дипломами и памятными подарками. Оценивало работы профессиональное жюри во главе с академиком Российской академии художеств, Заслуженным художником Российской Федерации, Заслуженным работником культуры Московской области Александром Рожниковым.

Лауреатами третьей степени стали скульптор из Минска Вадим Бандарец с композицией «Муха-Цокотуха», а также Николай Торхов из Рязани, его ледяная фигура – «Снежная королева». Лауреаты второй степени – Александр Жидков из Пензенской области, композиция «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», Иван Савенков из Москвы, его работа – «Сказка о золотом петушке», а также Архип Скрябин из Якутска с композицией «Сказка о рыбаке». Дипломы лауреата первой степени завоевали скульптор из Пензы Сергей Кныш с ледовой композицией «Василиса Прекрасная» и Андрей Молоков из города Чебоксары, его фигура – «Девушка на Луне». Приз зрительских симпатий достался Максиму Беспалову из Екатеринбурга с композицией «Серебряное копытце». Кубок главы Городского округа Подольск завоевал мастер из Сергиево-Посадского городского округа Николай Жданов с композицией «Сказка о царе Салтане», а Кубок скульпторов – Евгений Гоманов из Ростова-на-Дону, его работа «Ворон Кухт». Гран-при фестиваля-конкурса у Александра Скареднова из Тюмени, его работа – «Кот в сапогах».