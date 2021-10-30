30.10.2021
10:56
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Культура

Скульптор Афанасий Романов представил новую потрясающую работу!

Известный скульптор, заслуженный художник РФ Афанасий РОМАНОВ представил в своем фейсбуке потрясающую работу!

 — Назвал работу «Сын Урен Хосуна» эвенкийская легенда. И скажу, что при вечернем освещении очень круто смотрится, — написал он.

Френды скульптора восхищаются талантом Афанасия Афанасьевича и восторженно обсуждают новый памятник.

Афанасий Романов – автор памятников Матери, Алексею Кулаковскому, Петру Бекетову в Якутске и Манчаары в Нижнем Бестяхе. И вот, скульптор представил новую работу по мотивам северных легенд.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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