30.10.2021
10:56
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Культура
Скульптор Афанасий Романов представил новую потрясающую работу!
Известный скульптор, заслуженный художник РФ Афанасий РОМАНОВ представил в своем фейсбуке потрясающую работу!
— Назвал работу «Сын Урен Хосуна» эвенкийская легенда. И скажу, что при вечернем освещении очень круто смотрится, — написал он.
Френды скульптора восхищаются талантом Афанасия Афанасьевича и восторженно обсуждают новый памятник.
Афанасий Романов – автор памятников Матери, Алексею Кулаковскому, Петру Бекетову в Якутске и Манчаары в Нижнем Бестяхе. И вот, скульптор представил новую работу по мотивам северных легенд.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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