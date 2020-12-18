Скрытая камера сняла кражу в Якутске

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратились работники магазина с заявлением о краже сотового телефона стоимостью 8 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОБ ППС МУ МВД России «Якутское» был задержан подозреваемый в краже. Им оказался 31-летний мужчина.

Установлено, что злоумышленник находился в торговой точке под видом покупателя. Заметив, что продавец-консультант отвлекся на другую покупательницу, а витрина с телефонами не заперта, подозреваемый незаметно похитил оттуда смартфон и покинул магазин.

Как оказалось, похищенное злоумышленник планировал сбыть, но не успел. При обыске похищенное имущество было изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.