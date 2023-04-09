Скрытая камера сняла, как подкармливаются косули

🦌Подкормка животных в местности Ус Колуйэ в угодьях общего пользования Горного улуса проводится третий год. Систематическое наблюдение за животными через фотоловушки, позволило узнать, что кормовые площадки установлены в правильных местах🐾🐾

📝По наблюдениям госинспекторов ООПТ Горного улуса, в среднем одну кормовую площадку посещают по четыре косули, рядом с кормушками они устроили лежаки для отдыха.

🌿В кормушки выложены овёс, сено, веники из берёзы — всё, что любят животные. Овёс был выделен для подкормки животных Дирекцией биологических ресурсов и ООПТ, а веники и сено госинспекторы заготовили сами.

🦌Каждый раз к приходу госинспекторов, косули оставляют после себя объеденные ветки и пустые кормушки. Лакомства косулям пришлись по духу.