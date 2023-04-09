09.04.2023
10:06
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Природа
Скрытая камера сняла, как подкармливаются косули
🦌Подкормка животных в местности Ус Колуйэ в угодьях общего пользования Горного улуса проводится третий год. Систематическое наблюдение за животными через фотоловушки, позволило узнать, что кормовые площадки установлены в правильных местах🐾🐾
📝По наблюдениям госинспекторов ООПТ Горного улуса, в среднем одну кормовую площадку посещают по четыре косули, рядом с кормушками они устроили лежаки для отдыха.
🌿В кормушки выложены овёс, сено, веники из берёзы — всё, что любят животные. Овёс был выделен для подкормки животных Дирекцией биологических ресурсов и ООПТ, а веники и сено госинспекторы заготовили сами.
🦌Каждый раз к приходу госинспекторов, косули оставляют после себя объеденные ветки и пустые кормушки. Лакомства косулям пришлись по духу.
Источник: Телеграм-канал "Заповедная Якутия"
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