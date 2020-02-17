Скрябин и Охлопков — призеры чемпионата Европы по вольной борьбе

Якутские легионеры сборных команд Беларуси и Румынии стали медалистами чемпионата Европы по вольной борьбе. Ньургун СКРЯБИН стал серебряным призером соревнований в Риме в весовой категории до 65 кг, а Николай ОХЛОПКОВ занял третье место в схватках с борцами до 61 кг.

14 февраля, в пятницу в столице Италии стартовала борьба вольников на чемпионате Европы по спортивной борьбе. Якутский легионер сборной Беларуси, победитель международного турнира Гран-при «Иван Ярыгин» Ньургун Скрябин в блестящем стиле вышел в финал чемпионата Европы по вольной борьбе.

В первом круге соревнований якутский борец чистой победой на туше одолел призера молодежного чемпионата мира из Молдовы Максима Сакулцана. В следующем поединке Скрябин уверенно победил бронзового медалиста чемпионата мира 2019 года в Астане Исмаила Мусукаева. И эту схватку Ньургун завершил до окончания времени отведенного на поединок – судья зафиксировал техническую победу при счете 12:1.

В борьбе за выход в финал Ньургун Скрябин встретился с автором одной из сенсаций первого дня соревнований вольников. Азербайджанец Али Рахимзаде уже в первом круге выиграл у олимпийского чемпиона из Грузии Владимира Хинчегашвилиа. Однако в полуфинале против Скрябина он смог взять только лишь один балл, тогда как якутянин смог набрать пять баллов.

Соперником Ньургуна Скрянина в схватке за золотую медаль континентального чемпионата в Риме стал дагестанский борец, победитель турнира «Иван Ярыгин» в Красноярске Курбан Шираев. Финал Ньургун провел в достаточно осторожном ключе, ведь его оппонент является одним из сильнейших борцов России в этом весе. Как признался Скрябин в интервью после окончания схватки, он готовил атаку во втором периоде, однако Шираев смог защититься и провел контрприем. Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу Курбана Шираева. Тренерами Скрябина являются Гаврил Игнатьев и Жуматай Шубаев.

Вторую медаль континентального чемпионата якутской школе борьбы принес Николай Охлопков. В своей первой схватке якутянин уступил действующему чемпиону мира из Грузии Бека Ломтадзе. Затем его соперник смог выйти в финал соревнований, что дало возможность Охлопкову продолить свое выступление. В утешительной схватке уроженец Сунтарского улуса со счётом 6:2 выиграл у молдованина Леонида Колесника. А в малом финале обыграл азербайджанского борца, призера первенства Европы среди юниоров Интигама Велизадэ. Поединок за бронзу прошел в равной борьбе. Первый период наш борец уступил со счетом 0:1. Однако в конце второй трехминутки Николай Охлопков смог заработать три балла и вышел победителем – 3:1. Борец тренируется под руководством Владимира Кириллина и Анатолия Гуйдя.

Как сообщает на сайте Dzulurgan.ru известный статистик вольной борьбы, спортивный журналист Петр Павлов эта бронзовая медаль стала для якутских борцов юбилейной, двадцатой на чемпионатах Европы по вольной борьбе.

Чемпионат Европы по вольной борьбе

Рим, 14-16 февраля

57 кг

1. Азамат Тускаев (Россия)

2. Сулейман Атлы (Турция)

3. Хорст Лер (Германия)

3. Стеван Мичич (Сербия)

5. Георгий Вангелов (Болгария)

5. Мигран Джабурян (Армения)

61 кг

1. Aлександр Богомоев (Россия)

2. Бека Ломтадзе (Грузия)

3. Николай Охлопков (Румыния)

3. Aрсен Арутюнян (Армения)

5. Интигам Велизаде (Азербайджан)

5. Георгиос Пилидис (Греция)

65 кг

1. Курбан Шираев (Россия)

2. Ньургун Скрябин (Беларусь)

3. Aли Рагимзаде (Азербайджан)

3. Эрик Арушанян (Украина)

5. Исмаил Мусукаев (Венгрия)

5. Maрван Йецца (Франция)

70 кг

1. Maгомедмурад Гаджиев (Польша)

2. Агагусейн Мустафаев (Азербайджан)

3. Хайдар Явуз (Турция)

3. Mихаил Сава (Молдова)

5. Mирза Схулухия (Грузия)

5. Геворг Мхеян (Армения)

74 кг

1. Франк Чамизо (Италия)

2. Магомедрасул Газимагомедов (Россия)

3. Aвтандил Кенчадзе (Грузия)

3. Сонер Демирташ (Турция)

5. Mирослав Киров (Болгария)

5. Mурад Курамагомедов (Венгрия)

79 кг

1. Maгомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь)

2. Maгомед Рамазанов (Россия)

3. Василь Михайлов (Украина)

3. Джабраил Гасанов (Азербайджан)

5. Джемал Рушен Али (Болгария)

5. Батухан Демирчин (Турция)

86 кг

1. Aртур Найфонов (Россия)

2. Mайлс Амин (Сан-Марино)

3. Расул Тихаев (Беларусь)

3. Борис Макоев (Словакия)

5. Ларс Шефле (Германия)

5. Aхмед Магамаев (Болгария)

92 кг

1. Сулейман Карадениз (Турция)

2. Самуэль Шеррер (Швейцария)

3. Омаргаджи Магомедов (Беларусь)

3. Aсланбек Алборов (Азербайджан)

5. Maрзпет Галстян (Армения)

5. Иракли Мцитури (Грузия)

97 кг

1. Абдулрашид Садулаев (Россия)

2. Aльберт Саритов (Румыния)

3. Aбрахам Коньедо-Руано (Италия)

3. Элизбар Одикадзе (Грузия)

5. Геннадий Гудинович (Германия)

5. Нурмагомед Гаджиев (Азербайджан)

125 кг

1. Гено Петриашвили (Грузия)

2. Роберт Баран (Польша)

3. Балдан Цыжипов (Россия)

3. Джамаладдин Магомедов (Азербайджан)

5. Александр Хоцяновский (Украина)

5. Леван Берианидзе (Армения)