Скрябин – четырехкратный, Тютрин – двукратный чемпионы Белоруссии

Еще и Бекренев в финале!

12 января в Минске состоялись первые финальные схватки чемпионата Беларуси по вольной борьбе. Звание чемпионов в упорных схватках завоевали два борца из Якутии.

В весовой категории до 57 кг звание чемпиона досталось призеру чемпионатов мира и Европы Арыйаану Тютрину. Он смог выиграть у Димчика Батомункуева со счётом 5:5 и стал хозяином второй по счету награды высшего достоинства на чемпионатах Беларуси.

Уже четвертую золотую медаль смог выиграть финалист чемпионата Европы Ньургун Скрябин, который победил в решающей схватке Ислама Гусейнова со счетом 8:6.

Сегодня, в заключительный день соревнований вольников якутские болельщики борьбы будут болеть за Андрея Бекренева, также вышедшего в финал чемпионата в весовой категории до 61 кг.

Результаты финалов первого дня:

57 кг

1. Арыйаан Тютрин (Гродно)

2. Димчик Батомункуев (Гродно)

3. Кирилл Прокопов (Могилев)

3. Николай Урбанович (Гродненская обл.)

65 кг

1. Нюргун Скрябин (Гродно)

2. Ислам Гусейнов (Минск)

3. Анатолий Громыко (Гомель)

3. Владислав Койко (Могилев)

79 кг

1. Магомедхабиб Кадимагомедов (Гродно)

2. Андрей Карпач (Гродно)

3. Дмитрий Денисеня (Гродно)

3. Дмитрий Лукашук (Червень)

86 кг

1. Расул Тихаев (Минск)

2. Артём Игнатюк (Минск)

3. Илья Хамцов (Минск)

3. Алексей Кухарчик (Гродненская обл.)

97 кг

1. Александр Гуштын (Свислочь)

2. Владислав Козлов (Минск)

3. Алексей Пархоменко (Гомель)