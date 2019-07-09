СКР начал проверку по факту смерти женщины на борту самолета, летевшего в Якутск

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР начало доследственную проверку по факту смерти женщины на борту самолета авиакомпании «Глобус», направлявшегося из Новосибирска в Якутск.

6 июля 2019 года в 3 часа 35 минут по местному времени в аэропорту города Братска Иркутской области совершил вынужденную посадку самолет Boeing 737 авиакомпании «Глобус», выполнявший рейс № 5261 по маршруту «Новосибирск – Якутск».

По предварительным данным, причиной вынужденной посадки стали ухудшение самочувствия и смерть на борту воздушного судна 53-летней пассажирки, гражданки Республики Таджикистан, временно проживающей в городе Якутске.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.