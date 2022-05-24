Скот отогнали на возвышенности из-за угрозы подтопления

В рамках мероприятий по безопасному прохождению весеннего половодья на реках Амга, Алдан, Татта, Вилюй, Лена, Яна и Колыма с начала паводка были отогнаны на пункты временного содержания и возвышенные участки 21 011 голов КРС (или 60,4% от плана), 27 010 лошадей (или 80,2% от плана), сообщает пресс-служба Минсельхоза Якутии.

«Отгон сельхозживотных исполняется исходя из сложившейся обстановки на реках республики. По состоянию на 24 мая на контроле Минсельхоза Якутии находится паводковая обстановка на реках республики на территории г. Якутска — в с. Тулагино и с. Капитоновка Тулагино-Кильдямского наслега, Суоттинского и Борогонского наслегов Усть-Алданского, Едейского, Партизанского, Хатын-Арынского, 2 Хомустахского и Арбынского наслегов Намского улусов» — сообщил министр сельского хозяйства республики Александр Атласов.

Всего по республике на 24 мая отгон произведен в Амгинском, Чурапчинском и Таттинском (р.Амга), а также в Олекминском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Намском, Усть-Алданском и г. Якутск (р. Лена), в Алданском, Усть-Майском, Томпонском, Усть-Алданском и Намском (р. Алдан), Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском и Вилюйском (р. Вилюй) улусах.

Как отметил министр, благодаря выстроенному взаимодействию администраций улуса, улусных управлений сельского хозяйства с оперативным штабом Минсельхоза республики ведется непрерывный мониторинг ситуации. Данные по каждому населенному пункту обновляются круглосуточно.

Во всех пунктах временного содержания подготовлен необходимый запас кормов для скота и лошадей. Всего на пункты временного содержания скота и лошадей в период паводка предусмотрено 165,2 тонн сена и 14,2 тонн концентрированных кормов. Произведен ремонт изгороди в объеме 952,0 п/метров. При снижении уровня воды животные будут перемещены на базовые объекты содержания.