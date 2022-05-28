Скоростные катера перевезут через Лену за тысячу рублей

ООО «ЛенаВодСервис» уведомляет, что с 28 мая начинают осуществляться пассажирские перевозки по маршруту Якутск- Нижний Бестях — Якутск на скоростных катерах.

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