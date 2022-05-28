28.05.2022
14:10
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Якутск

Скоростные катера перевезут через Лену за тысячу рублей

ООО «ЛенаВодСервис» уведомляет, что с 28 мая начинают осуществляться пассажирские перевозки по маршруту Якутск- Нижний Бестях — Якутск на скоростных катерах.

Работаем ежедневно с 07.00 до 20.00.

Место отправления

  • г.Якутск, Речной порт, 6-й причал
  • Нижний Бестях (паромная переправа)

Стоимость проезда — 1.000 рублей.

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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