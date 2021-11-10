Скоропостижно скончался судья в отставке Петр Кривошапкин

С глубоким прискорбием извещаем, что 8 ноября 2021 года на 76 году жизни скоропостижно скончался судья в отставке Кобяйского районного суда Республики Саха (Якутия), заслуженный юрист Республики Саха (Якутия), Почетный ветеран Республики Саха (Якутия), Почетный гражданин Эвено-Бытантайского национального, Кобяйского улусов Республики Саха (Якутия), ветеран труда Республики Саха (Якутия), ветеран физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия), член Союза журналистов России КРИВОШАПКИН Пётр Васильевич.

Источник: Жена, дети, невестка, внуки, родные.

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