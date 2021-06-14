Скоропостижно скончалась первый бизнес-омбудсмен Якутии

Об этом сообщила в своем фейсбуке Альбина КЫЧКИНА, действующий уполномоченный по защите прав предпринимателей Якутии. — Печальная новость Скоропостижно скончалась первый уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха Айталина Валерьевна Соколова. Ужасное горе… Соболезнования родным и близким, — написала Альбина Кычкина. Соколова скончалась в пятницу ночью в Санкт-Петербурге, не перенеся сложную операцию. Айталина Валерьевна проживала в Калужской области, сообщает подробности Sakhatime.

Фото: с сайта Росконгресс https://www.facebook.com/cpo.status.dir Источник:

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