14.06.2021
01:48
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Некролог

Скоропостижно скончалась первый бизнес-омбудсмен Якутии

Об этом сообщила в своем фейсбуке Альбина КЫЧКИНА, действующий уполномоченный по защите прав предпринимателей Якутии.

 — Печальная новость

Скоропостижно скончалась первый уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха Айталина Валерьевна Соколова.

Ужасное горе…

Соболезнования родным и близким, — написала Альбина Кычкина.

Соколова скончалась в пятницу ночью в Санкт-Петербурге, не перенеся сложную операцию.

Айталина Валерьевна проживала в Калужской области, сообщает подробности Sakhatime.

Фото: с сайта Росконгресс
Источник: https://www.facebook.com/cpo.status.dir
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