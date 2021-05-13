Скоро! Выставка «Старинная мебель XIX века и якутские украшения»

В рамках проведения фестиваля «Белые ночи Арктики» и ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев», 15 мая, в Историческом парке «Россия — моя История» с 14.00 до 15.00 состоится открытие выставки «Старинная мебель XIX века и якутские украшения», проводимой НКО «Народный музей Якутии» и общественной организацией «Традиция».

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Специально для этой выставки, в Парке был отведен и подготовлен павильон, в котором представлено внутреннее убранство жилья зажиточной семьи конца ХIX века.

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Старинная, раритетная мебель соответствует заявленному периоду, здесь и традиционные венские стулья и ажурная скамья, зеркало в деревянной резной раме, кованные сундуки, кровать с железными набалдашниками, а также посуда и декор тех времен.

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Все это из собрания молодой некоммерческой организации «Народный музей Якутии».

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В витрине представлен чудом сохранившийся старинный женский наряд, на котором демонстрируется нагрудное серебряное украшение «Сюрех», исполненное в лучших традициях национального ювелирного искусства.

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Общественная организация «Традиция» представила также женские, архаичные украшения из серебра, выполненные по традиционным канонам народа Саха.

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Цель выставки — сохранение предметов старины, возрождение старинных традиций, популяризация якутской национальной культуры.

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На открытии выставки лекция «Погружение в прошлое». Проводит этнограф Яковлев Айтал Игоревич к.и.н., доцент кафедры Всемирной, отечественной истории, археологии, этнологии ИФ СВФУ

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Места ограничены. Предварительная запись по т. 40-35-97

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