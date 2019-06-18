Скоро: вторая практическая бизнес-конференция Якутии

СИЛЬНЫЙ БИЗНЕС, СИЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА!!!

Клуб расширения бизнеса Якутии при поддержке Торгово-промышленной палаты Якутии проводят

ВТОРУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЮ ЯКУТИИ

5-6 июля 2019 года в местности ОРТО ДОЙДУ.

Место выбрано не случайно. Это место, созданное нашим первым Президентом, где рождались новые идеи и проекты, где проходили самые масштабные мероприятия Ысыах Олонхо, Синергия Севера, Шедевры Юнеско и т.д. То что рождено в ОРТО ДОЙДУ имеет продолжение… Так и знания, и практический успешный опыт возымеет эффект для улучшения и развития Вашего бизнеса!!!

2 Практическая Бизнес Конференция Якутии 2019 даст только работающие и проверенные инструменты для развития и расширения Вашего бизнеса. Приедут самые мощные и сильные спикеры Международных консалтинговых компаний, бизнес-тренеры России. Это

Валерий Горячев, , Компания «Evolution Management», г.Москва, Соучредитель, генеральный директор Компании, Председатель комитета по бизнес-образованию «Опора России», эксперт по найму и продажам.

, Компания «Evolution Management», г.Москва, Соучредитель, генеральный директор Компании, Председатель комитета по бизнес-образованию «Опора России», эксперт по найму и продажам. Игорь Мальцев, Владелец, Генеральный директор Компании «Система растущих продаж», г.Москва, консультант СКОЛКОВО, его клиенты растут в продажах до 800%.

Владелец, Генеральный директор Компании «Система растущих продаж», г.Москва, консультант СКОЛКОВО, его клиенты растут в продажах до 800%. Роман Вишневецкий, владелец, генеральный директор компании «РосБизнесРесурс», г.Самара , эксперт по должностным инструкциям и системе внутрикорпоративного обучения.

владелец, генеральный директор компании «РосБизнесРесурс», , эксперт по должностным инструкциям и системе внутрикорпоративного обучения. Рашит Каримов, , управляющий партнер (генеральный директор), бизнес-тренер Консалтинговой компании «Время не ждет», г.Санкт-Петербург. Кандидат педагогических наук, автор 36 статей в российских и зарубежных изданиях по управлению и обучению. Почетный спикер «Центра поддержки предпринимательства г.Санкт-Петербург».

Но самой главной фишкой будут выступления наших УСПЕШНЫХ якутских бизнесменов, они поделятся своим опытом и эффективными действиями.

5 июля будет Вечер ДРУЖБЫ. Ведущая – Яна Угарова, Эксклюзивное выступление специального гостя – певицы Эльмиры Теркуловой, г.Санкт-Петербург, (российская певица, автор песен, композитор, музыкант. Выступала в различных городах России, в Англии, США, Латинской Америке. Выступала в Кремле, на Красной Площади, солировала в консерватории им.П.И.Чайковского с хором Марии Струве.) с 20-00 до 23-00.

Программа Конференции и список спикеров на сайте: www.business-sakha.ru (сайт на разработке, откроется после 19.06.19)

На конференции вы узнаете:

— Три главные составляющие отдела продаж любой компании!

— Как пробить стеклянный потолок в росте компании?

— Как бороться с конкуренцией и выстроить маркетинговую стратегию на ближайшие 3 года?

— Как расширить бизнес и завоевать новые рынки?

— Маркетинг и реклама, работающие инструменты.

— Как сделать работу бизнеса и его расширение стабильным?

— Оценка риска налоговой проверки. Практика из уст профессионала.

— Секреты ведения семейного бизнеса?

и много другое

Вас ждет два дня интенсивной работы в семи секциях:

— секция владельцев и администрации (секция 1)

— секция маркетинга, продажи, PR, расширение (секция 2)

— секция персонал, мотивация, игры для повышения продаж, лучший сервис (секция 3 )

— секция финансовое планирование, налоги, статистики, оплата труда (секция 4)

Стоимость участия пакета СТАНДАРТ (входит участие в работе секций 2 по 4, питание, раздаточный материал, расположение в палаточном городке):

Оплата до 5 июля – 7000 руб.

Стоимость участия пакет СЕО (входит участие в работе всех секция, в т.ч. секция владельца, питание, раздаточный материал, расположение в палаточном городке):

При оплате до 20 июня – 10 000руб.

При оплате до 27 июня – 12 000 руб.

При оплате до 5 июля – 15 000 руб.

Если из одной компании участвует 3 и более человек, то дополнительная скидка 1000 рублей на каждого.

Стоимость участия пакет ПАРТНЕР (входит участие в работе всех секция, в т.ч. секция владельца, питание, раздаточный материал, расположение в палаточном городке, размещение рекламного ролика компании на LED экранах, логотипа компании на раздаточных материалах Конференции, буклеты на раздаточных материалах)

При оплате до 20 июня – 15 000 руб.

При оплате до 27 июня — 18 000 руб.

При оплате до 5 июля – 25 000 руб.

На конференции планируется участие бизнесменов-владельцев бизнеса, руководителей высшего и среднего звена из 30 улусов нашей республики, около 350 участников со всей республики, масштабный нетворкинг в течении двух дней, полная зона ЗОЖ.

НЕ ПРОПУСТИ ГЛАВНОЕ БИЗНЕС СОБЫТИЕ ЯКУТИИ!!! СТАНЬ УЧАСТНИКОМ!

Официальный организатор: ООО «КонсалтПрофи» (Андреева Марианна), Консалтинговый центр «Фокус-ПРО) (Жиркова Лина)

СПРАВКИ по телефону:

89246636777 (Марианна) (WA), 89142714466 (Лина) (WA)

Оплатить за участие можно на расчетный счет (выписываем счет, договор, акт), наличными (в кассу на Короленко 6/1) и онлайн Сбербанк 89142714466 (Лиина Дмитриевна Ж) .