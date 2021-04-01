Скоро в Якутии выберут Учителя года-2021

Одним из приоритетных направлений работы Министерства образования и науки, Института развития образования и повышения квалификации, Рескома профсоюза работников образования является организация и проведение профессиональных конкурсов педагогических работников общеобразовательных организаций.

Это педагоги образовательных учреждений, дополнительного образования, дошкольных учреждений, психологи, логопеды, дефектологи, музыкальные руководители, библиотекари, социальные педагоги, заведующие и директора образовательных учреждений. Конкурсы проводится с целью создания возможностей для самореализации и раскрытия творческого потенциала педагогов, поддержки их инновационного движения.

С 5 по 9 апреля на базе ИРОиПК состоится финальный этап республиканского конкурса «Учитель года Р С(Я)-2021». На участие в конкурсе подано 27 заявок от улусов, победителей муниципального этапа конкурса. Девиз Конкурса «Сейте разумное, доброе, вечное» отражает главные задачи современного образования. Конкурсанты будут состязаться по турам «Учитель-профессионал», «Учитель-мастер», «Учитель-лидер». Кстати, на третий, решающий тур, «Учитель-лидер» будет отобрано 5 педагогов. Это — конкурсное испытание «Пресс-конференция «Вопрос учителю года» — демонстрация способности призеров конкурса к конструктивному диалогу со всеми участниками образовательных отношений и представителями общественности по актуальным вопросам развития образования, на который будут приглашены и представители республиканских средств массовой информации.

Конкурсант, набравший наибольшее количество баллов по сумме результатов первого, второго и третьего туров, объявляется победителем конкурса «Учитель года Р С(Я)-2021». Победитель конкурса делегируется на финал Всероссийского конкурса «Учитель года России» и привлекается к работе в составе коллегиальных органов при Министерстве образования и науки Республики Саха (Якутия).