Скоро в школу: в Якутске заработала Школьная ярмарка

Сегодня на Комсомольской площади развернулась традиционная Школьная ярмарка, сообщает тгк Эхо столицы.

Пока ещё не все торговые точки готовы к покупателям, но активно идёт подготовка палаток. Для школьников и их родителей выставлен широкий ассортимент канцтоваров и рюкзаков (Канцпроф, Азбука, Акварель), также тут можно присмотреть школьную форму от фирмы «Синар». Цены на канцтовары смотрите в следующей публикации. Ярмарка продлится до 4 сентября.