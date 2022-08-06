06.08.2022
15:00
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Якутск

Скоро в школу: в Якутске заработала Школьная ярмарка

Сегодня на Комсомольской площади развернулась традиционная Школьная ярмарка, сообщает тгк Эхо столицы.
Пока ещё не все торговые точки готовы к покупателям, но активно идёт подготовка палаток. Для школьников и их родителей выставлен широкий ассортимент канцтоваров и рюкзаков (Канцпроф, Азбука, Акварель), также тут можно присмотреть школьную форму от фирмы «Синар». Цены на канцтовары смотрите в следующей публикации. Ярмарка продлится до 4 сентября.

Фото: тгк Эхо столицы.
Источник: тгк Эхо столицы.

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