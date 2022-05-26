Скоро в кинотеатрах Якутии! Премьера мультфильма «Кындыкан»

1 июня в кинотеатрах Якутии состоится премьера мультфильма «Кындыкан». Его приурочили к 100–летию образования Якутской АССР. Проект поддержала компания АЛРОСА. Благодаря алмазной компании выпущена книга и создан анимационный фильм.

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