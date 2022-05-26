26.05.2022
16:19
56
Культура
Скоро в кинотеатрах Якутии! Премьера мультфильма «Кындыкан»
1 июня в кинотеатрах Якутии состоится премьера мультфильма «Кындыкан». Его приурочили к 100–летию образования Якутской АССР. Проект поддержала компания АЛРОСА. Благодаря алмазной компании выпущена книга и создан анимационный фильм.
Фото: https://t.me/Alrosa_news
Источник: Официальный канал АЛРОСА
#АК АЛРОСА (ПАО)#АЛРОСА#Кындыкан#республика саха (якутия)#Скоро в кинотеатрах Якутии! Премьера мультфильма «Кындыкан»#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.05.2022
27
26.05.2022
99
26.05.2022
206
26.05.2022
114
26.05.2022
153
26.05.2022
179
26.05.2022
239
26.05.2022
1140
26.05.2022
304
26.05.2022
152
26.05.2022
286
26.05.2022
252
26.05.2022
342
26.05.2022
232
26.05.2022
180
26.05.2022
180
26.05.2022
1016
26.05.2022
446
26.05.2022
515
26.05.2022
207
26.05.2022
367
26.05.2022
578
26.05.2022
163
26.05.2022
160
26.05.2022
3545
25.05.2022
1019
25.05.2022
932
25.05.2022
1005
25.05.2022
566
25.05.2022
453
25.05.2022
960
25.05.2022
385
25.05.2022
3144
25.05.2022
395
25.05.2022
424
25.05.2022
454
25.05.2022
425
25.05.2022
522
25.05.2022
2233
25.05.2022
778
25.05.2022
2734
25.05.2022
262
25.05.2022
495
ТОП НОВОСТИ
24.05.2022
15905
20.05.2022
12117
24.05.2022
10058
23.05.2022
8852
25.05.2022
8306
20.05.2022
6117
21.05.2022
5776
21.05.2022
5194
24.05.2022
5019
20.05.2022
4713
Добавить комментарий