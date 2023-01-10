Скоро: Саха рок и Саха рэп — два поколения🤩🤩

Анонс🔥Ловите кадры из совместного клипа солиста легендарной рок — группы «Хардыы» Ганнибала — Гаврила Колесова и непревзойденного Джиды — Гоши Васильева к каверу песни «Эдэр саас»❤️‍🔥, снятого к премьере фильма Дмитрия Давыдова «Эдэр саас», который выйдет в прокат в кинотеатрах Якутии с 19 января!👏👏👏 режиссер Ларри Яковлев, оператор — постановщик Петя Иванов, продюсер Владислав Федоров, исполнительный продюсер Розанна Зыкова, идейный вдохновитель, сенсэй Дмитрий Давыдов🎯

Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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