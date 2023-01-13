Скоро очередной шедевр от якутского кинематографа😍🤩

В прокат выходит очередной якутский фильм «Белый Ангел Тундры». Картина снята режиссером Александром Лукиным на основе реальных событий.

«1937 год. По всему Советскому Союза началась волна репрессий. Репрессия коснулась и семьи потомственных врачей, людей, казалось бы, совершенно мирной профессии. Дед, отец, сын Облезовы по ложному обвинению были репрессированы. И мать, боясь, что дочь постигнет та же участь, провожает Лидию на неведомый Север. Как встретит суровая, необъятная Тундра молодую девушку из Ленинграда…», — говорится в описании картины.

Режиссер картины Александр Лукин известен зрителям по фантастической комедии «Бүгүн – былыр» (сегодня – прошлое). В ролях снялись Анастасия Короленко, Дмитрий Трофимов, Михаил Апросимов, Домна Уйгурова, Владислав Семенов, Христофор Христофоров, Марина Винокурова, Мария Мигалкина, Конон Колодезников, Николай Семенов (VIII), Валерий Тверитин, Ксения Зыкова, Георгий Бессонов.

Фильм «Белый Ангел Тундры» уже получил приз Министерства культуры в XX-ом на Всероссийском фестивале кино и театра, специальный приз организаторов международного Арктического кинофестиваля «Золотой ворон». Официальный релиз картины запланирован на 2 февраля во всех кинотеатрах Якутии.