Скоро новогодние каникулы: напоминаем о правилах групповой перевозки детей

Соблюдение требований безопасности при перевозке групп детей должно быть нормой

Сотрудниками Госавтоинспекции будут приняты дополнительные меры, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе при осуществлении организованных перевозок групп детей автобусами.

Согласно постановления правительства РФ от 23.09.2020 года №1527 “Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами” следует, что в случае если организованная перевозка группы детей осуществляется 1 автобусом или 2 автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в подразделение Госавтоинспекции территориального органа МВД РФ на районном уровне по месту начала организованной перевозки группы детей подается уведомление об организованной перевозке группы детей.

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях.

В случае если организованная перевозка осуществляется тремя или более автобусами, то необходимо, не менее за 10 дней подать заявку на сопровождение автобусов патрульным автомобилем подразделения Госавтоинспекции.

Важно, своевременно подать уведомление в Госавтоинспекцию! В межрайонном сообщении не менее чем за 2 суток, в городском не менее, чем за сутки до начала перевозки.

Уведомление об организованной перевозке групп детей автобусом можно подать через официальный сайт Госавтоинспекции МВД России, выбрать поле «Сервисы», далее «Уведомления о перевозке групп детей», далее «Отправить уведомление», далее заполнить необходимые поля и прикрепить необходимые документы, а также непосредственно в подразделения Госавтоинспекции по месту начала такой перевозки. О вопросах связанных с организацией перевозкой групп детей автобусами можно проконсультироваться в Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия) по телефону: 8(4112) — 454583 и в отдел Госавтоинспекции г.Якутска по телефону:8(4112)- 454034.

Нарушения Правил организованной перевозки групп детей автобусами регулярно допускаются организаторами перевозок.

Только в декабре текущего года выявлены два факта нарушения Правил перевозки групп детей: так, 6 декабря т.г. на 783-м километре ФАД «Вилюй» Нюрбинского района сотрудниками Госавтоинспекции была пресечена организованная перевозка группы детей, состоящей из 8 детей – спортсменов 2008 – 2011 годов рождения по маршруту с.Сунтар – г. Вилюйск, для участия в республиканском соревновании в сопровождении родителя одного из пассажиров-детей, который управлял микроавтобусом «Тойота Ноах» с нарушением Правил. Организаторы перевозки в установленном порядке не уведомили Госавтоинспекцию, перевозка детей осуществлялась микроавтобусом, не предназначенным для перевозки детей, сверх количества пассажиров, предусмотренным конструкцией транспортного средства, не оборудованным маячком желтого цвета, без опознавательного знака «Перевозка детей» и «Ограничение максимальной скорости 60 км/час», договора фрахтования, списка детей и сопровождающих, маршрута перевозки.

9 декабря т.г. на 94-м километре РАД «Борогон» Усть-Алданского района сотрудниками Госавтоинспекции был выявлен факт организованной перевозки группы детей, состоящей из 20-ти школьников, которая осуществлялась на школьном автобусе в сопровождении трех учителей по маршруту Мегино-Кангаласский район — с.Кептени Усть-Алданского района с целью участия в республиканском соревновании с нарушением Правил. Организаторы перевозки в установленном порядке не уведомили Госавтоинспекцию.

Руководители образовательных организаций, организаторы детских мероприятий должны осознавать степень своей ответственности за безопасность детей при поездках, выполнять предъявляемые требования.

Напоминаем, что санкцией частей 4, 5 и 6 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ является наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц — двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – ста тысяч рублей. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.