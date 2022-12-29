Скоро листок календаря сменится на 1 января 2023 года: Поздравляем журналистов портала «SakhaLife»!

Поздравляю коллектив информационного портала “SakhaLife” с наступающим Новым Годом! Желаю всему коллективу, возглавляемому Софьей Булчукей крепкого здоровья, финансовой устойчивости и семейного благополучия! Пусть все ваши планы сбудутся и реализуются в новые оригинальные и популярные проекты!

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Пусть новый год станет для якутян стартовой площадкой для новых взлётов, достижений, открытий и побед! Пусть в новом году любое ваше перспективное начинание будет сопровождать успех, а планы легко и эффективно реализуются в конкретные результаты и мероприятия.

Наступает долгожданный волшебный праздник. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю всем нам мира, добра, поддержки близких, взаимопонимания в семье, счастья, радости и, конечно, крепкого здоровья. Пусть новый год приносит больше хороших событий, ярких и душевных встреч с хорошими людьми!

В качестве личного презента, предлагаю макет подготовленной для электронного издания книги, представляющей сборник авторских публицистических статей, написанных примерно за последние пару лет и опубликованных в основном на информационном портале “SakhaLife”, посвященных интереснейшему времени в этнокультурной динамике северо-восточного региона России. В прилагаемых публицистических статьях, ставших или бывших основой научного анализа, раскрываются разные явления в культуре народа саха, очерченные процессами этнокультурного ренессанса и модернизации, сопровождаемых ярким всплеском стилистически и парадигмально особенных проявлений в культуре и профессиональном искусстве региона — национальном театре, хореографии, кинематографе и многом другом.

Книгу можно скачать по ссылке:

https://disk.yandex.ru/d/RmxWnKApVCKHRQ

А для нашего проекта «Антропология Севера» на YouTube канале https://www.youtube.com/@alexpudoff можно отправить свои предложения и пожелания по темам, персонам, которые вам хотелось бы увидеть на канале в новом году прямо в комментарии к любому из видеосюжетов. Мы постараемся их реализовать по мере своих возможностей.

С наилучшими пожеланиями, Алексей Пудов — кандидат философских наук, доцент.