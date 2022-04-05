Скоро Кубок чемпиона по национальному многоборью в Триумфе

В спорткомплексе «Триумф» пройдет Кубок чемпиона по национальному многоборью 9-10 апреля на арене ЦСП «Триумф» пройдут соревнования по национальному многоборью «Кубок чемпиона» имени семикратного победителя Игр Дыгына Ивана Белолюбского. Турнир станет отборочным этапом для участия в финале Игр Дыгына – 2022. Сегодня путевки на участие в самом престижных соревнованиях якутских многоборцев, которые традиционно пройдут на местности «Ус хатын», имеют Егор Филиппов, Алексей Уваровский, Владимир Шологонов, Айсен Ботуев. Спортсмены выявят лучших в прыжках «ус тегул ус», якутской вертушке, мас-рестлингу, стрельбе из лука, беге на 400 метров, хапсагаю и перетаскиванию камня. Четверо сильнейших участников станут обладателями путевок. Действующим обладателем Кубка чемпиона является Вячеслав Дьяконов из Намского улуса.