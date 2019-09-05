Скоро конкурс: Пою мою Республику

Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского 27 сентября проводит Межнациональный проект «Пою мою Республику», приуроченный ко Дню Государственности Республики Саха (Якутия). Целью проведения данного проекта является распространение патриотических идей и гражданского согласия, укрепления дружбы между народами. К участию в конкурсе приглашаются отдельные исполнители, самодеятельные и народные коллективы, хоры следующих возрастных категорий: • 1 группа – 4-6 лет (детсады); • 2 группа – 7-12 лет(1-5 кл.); • 3 группа – 13-17 лет(6-11 кл); • 4 группа – 18-35 лет; • 5 группа – от 35 лет и старше По номинациям: • «Вокал» — народный, эстрадный (соло, дуэт, ансамбли). • «Устное народное творчество» (былины, сказы, стихотворение на языках народов) Исполняют по 1-2 произведения о Якутии, о Родине или родном крае. Программа конкурса: 08.30-10.00. Регистрация участников 10.00-10.30. Торжественное открытие конкурса 10.30-15.00. Просмотр конкурсных номеров 17.00 Гала-концерт и награждение победителей Заявки принимаются по адресу: 677000, г.Якутск, ул. Пояркова, 4, Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского, Гостиная 2 этаж, каб. №1 Телефон-факс: 8(4112) 32-80-77, оргкомитет 32-85-76, 32-83-86, электронная почта Alexandradk@mail.ru Телефоны организаторов: Александра Максимовна 8964-427-6774, Ольга Робертовна 8924-366-5011

Источник: ДДН им. А.Е. Кулаковского

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