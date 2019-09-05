05.09.2019
21:55
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Якутия

Скоро конкурс: Пою мою Республику

Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского 27 сентября проводит Межнациональный проект «Пою мою Республику», приуроченный ко Дню Государственности Республики Саха (Якутия). Целью проведения данного проекта является распространение патриотических идей и гражданского согласия, укрепления дружбы между народами.

К участию в конкурсе приглашаются отдельные исполнители, самодеятельные и народные коллективы, хоры следующих возрастных категорий:

•             1 группа – 4-6 лет (детсады);

•             2 группа – 7-12 лет(1-5 кл.);

•             3 группа – 13-17 лет(6-11 кл);

•             4 группа – 18-35 лет;

•             5 группа – от 35 лет и старше

По номинациям:

•             «Вокал» — народный, эстрадный (соло, дуэт, ансамбли). 

•             «Устное народное творчество» (былины, сказы, стихотворение на языках народов)

Исполняют по 1-2 произведения о Якутии, о Родине или родном крае.

Программа конкурса:

08.30-10.00.      Регистрация участников

10.00-10.30.      Торжественное открытие конкурса

10.30-15.00.      Просмотр конкурсных номеров

17.00                 Гала-концерт и награждение победителей

Заявки принимаются по адресу:

677000, г.Якутск, ул. Пояркова, 4, Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского, Гостиная 2 этаж, каб. №1

Телефон-факс: 8(4112) 32-80-77, оргкомитет 32-85-76, 32-83-86, электронная почта Alexandradk@mail.ru  

Телефоны организаторов: Александра Максимовна 8964-427-6774,

Ольга Робертовна 8924-366-5011

Источник: ДДН им. А.Е. Кулаковского
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