Скоро конкурс: Пою мою Республику
Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского 27 сентября проводит Межнациональный проект «Пою мою Республику», приуроченный ко Дню Государственности Республики Саха (Якутия). Целью проведения данного проекта является распространение патриотических идей и гражданского согласия, укрепления дружбы между народами.
К участию в конкурсе приглашаются отдельные исполнители, самодеятельные и народные коллективы, хоры следующих возрастных категорий:
• 1 группа – 4-6 лет (детсады);
• 2 группа – 7-12 лет(1-5 кл.);
• 3 группа – 13-17 лет(6-11 кл);
• 4 группа – 18-35 лет;
• 5 группа – от 35 лет и старше
По номинациям:
• «Вокал» — народный, эстрадный (соло, дуэт, ансамбли).
• «Устное народное творчество» (былины, сказы, стихотворение на языках народов)
Исполняют по 1-2 произведения о Якутии, о Родине или родном крае.
Программа конкурса:
08.30-10.00. Регистрация участников
10.00-10.30. Торжественное открытие конкурса
10.30-15.00. Просмотр конкурсных номеров
17.00 Гала-концерт и награждение победителей
Заявки принимаются по адресу:
677000, г.Якутск, ул. Пояркова, 4, Дом дружбы народов им.А.Е.Кулаковского, Гостиная 2 этаж, каб. №1
Телефон-факс: 8(4112) 32-80-77, оргкомитет 32-85-76, 32-83-86, электронная почта Alexandradk@mail.ru
Телефоны организаторов: Александра Максимовна 8964-427-6774,
Ольга Робертовна 8924-366-5011
Whatsapp +7 (999) 174-67-82