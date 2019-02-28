Скоро каникулы! Цирк приглашает на «Три толстяка»

Дорогие ребята!

Государственный цирк РС (Я) имени Марфы и Сергея Расторгуевых приглашает вас на увлекательное цирковое представление «ТРИ ТОЛСТЯКА»!

В основе циркового спектакля полюбившаяся уже несколькими поколениями читателей сказка Юрия Олеши «Три Толстяка».

Трудовой народ, живущий духом дружбы, добра и свободного творчества противостоят жестоким тиранам, Трем Толстякам.

Вы увидите захватывающие приключения героев из сказочного города: девочки Суок, гимнаста Тибула, оружейника Просперо, наследника Тутти и умного доктора Гаспара Арнери.

А помогут вам ощутить волшебство и побывать в самой гуще событий этой замечательной сказки самые яркие артисты цирка с оригинальными и удивительными номерами. Это акробаты, канатоходцы, акробаты-наездники, антипод, каучук, жонглирование пиццами, тарелками, фруктами, трюки с ножами, дрессированные животные, балет и оркестр Государственного цирка Якутии.

Вы увидите всеми известного Профессора Николя в совершенно новом амплуа. Он покажет невероятные фокусы, которые запомнятся надолго.

Окунитесь вместе со своими детьми в удивительный мир цирковой сказки! Приходите, мы вас ждем!

Ждем вас с 23 по 31 марта!

Начало: 15:00ч.

Стоимость билета: 400 руб., 500 руб., 600 руб.

Контактный телефон: 42-95-68; 735-537

Возрастное ограничение: 0+