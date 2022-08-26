Скорбный день для всего якутского медицинского общества…

В этот скорбный для всего якутского медицинского сообщества день в Ожоговый центр РБ№2-ЦЭМП поступают и поступают письма и телеграммы со словами соболезнования со всей России и стран СНГ.

Не стало Врача-комбустиолога Галины Николаевны Никулиной.

— Нашу Галину Николаевну любили и уважали все. Новосибирск, Самарканд, Ростов на Дону, Кемерово, Саратов, Москва, Ульяновск, Саранск, Благовещенск, Осетия, Дагестан, слова искреннего соболезнования и поддержки родным, близким и коллегам шлют коллеги. Одно объединяет все послания «Как нам не будет хватать ее, Человека с большой буквы, Кладези мудрости и доброты!». Галина Николаевна ушла на 76-ом году жизни после продолжительной болезни, — написали коллеги.

Никулина Галина Николаевна, родилась в Усть-Майском улусе в с Эльдикан Республики Саха (Якутия) 7 августа 1946 года. С 1963 года по 1972 год работала операционной медсестрой травматологического отделения ЯГКБ. В 1972 закончила медицинский факультет ЯГУ. В 1974 год окончила ординатуру по травматологии и ортопедии под руководством Я.П. Бакычарова. Галина Николаевна неоднократно выполняла обязанности заведующего травматологическим отделением. После открытия ожогового отделения она была переведена старшим ординатором, была одним из основателей ожогового отделения РБ№2-ЦЭМП. С 1997 года ее назначили заведующей ожоговым отделением, двенадцать лет Галина Николаевна возглавляла его. Тысячи спасенных жизней, огромная армия благодарных пациентов. Пятьдесят два года жизни Галина Николаевна Никулина отдала медицине. Из них сорок шесть — сложнейшей работе врача. Долгое время она была единственной женщиной в дружной семье травматологов и ортопедов в республике. И, конечно, все свои силы, знания и умения вложила в свое родное ожоговое отделение, которое в последующем реорганизовалось в один из крупных ожоговых центров Дальнего Востока. Галина Николаевна приложила колоссальные усилия для развития комбустиологии в Республике Саха (Якутия). Врач с большой буквы, чуткий и добрый человек, через ее руки прошли тысячи маленьких пациентов с отличным результатом лечения. Труд Галины Николаевны неоднократно был отмечен грамотами и благодарственными письмами, в 1999 году ей присвоено почетное звание Заслуженного врача Республики Саха (Якутия). Особое внимание Галина Николаевна уделяла подготовке молодого поколения врачей и медсестер, активно сотрудничала с Медицинским институтом СВФУ и Якутским медицинским колледжем. Ей принадлежат методические руководства «Лечение ожогов у детей» и «Профилактика рубцовых контрактур у детей». Она была открыта всему новому, была идейным вдохновителем коллектива и всех его достижений. Впервые в республике ею был предложен и внедрен метод применения аллофибробластов при термической травме. С 2001 года она являлась сотрудником лаборатории по изучению воздействия холода на организм человека ЯНЦ СОРАМН и АН РС (Я), вышло более тридцати статей, которые опубликованы в научных сборниках в РС (Я) и Российской Федерации. Галина Николаевна была до конца своих дней предана своему делу и родному коллективу, в котором она пользовалась безграничным уважением и любовью.

Так говорят о Галине Николаевне Никулиной ее коллеги, врачи, люди, с кем она бок о бок проработала не один десяток лет:

Цыпандин Георгий Ионович, врач-травматолог высшей категории: «Галина Николаевна была нашим Учителем, светлейшей души Человеком, Спасителем сотен детей. Мы имели счастье вместе с ней работать, служит примером для нас то, как она относилась к коллегам, к детям. Она была отличным организатором. Много-много лет отделение держалось на ней. Светлая ей память, пусть родная земля будет ей пухом. Память о ней останется в наших сердцах вечно».

Гоголев Николай Михайлович, к.м.н. директор Медицинского института СВФУ: «Помню и горжусь, что учился у Вас, работал с Вами! Галина Николаевна всегда останется в моей памяти как Человек и Врач с большой буквы. Она была всецело преданным своей работе человеком и смогла собрать и сплотить дружный коллектив ожогового отделения. Я помню, как коллеги называли ее «наша мама». Она умела быть одновременно требовательной и ласковой, принципиальной и мягкой, строгой и веселой. Думаю, повезло нескольким поколениям врачей, которым посчастливилось работать с ней и пациентам, узнавшим ее профессионализм и высокие человеческие качества. Вы всегда будете в моей памяти».

Пальшин Геннадий Анатольевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой «Травматология, ортопедия и медицина катастроф» Медицинского института СВФУ: «Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Галины Николаевны Никулиной. Галина Николаевна — это наш практический Учитель, Наставник из плеяды

первых травматологов Якутии, она работала с такими докторами, как Багычаров Яков Петрович, Божедонов Василий Васильевич, Тетерин Михаил Кононович, Иноземцев Олег Георгиевич, которых я лично хорошо знал! Всю свою жизнь она отдала делу служения своему народу, нашей республике, делу лечения одной из самых тяжелых пациентов — с ожогами и отморожениями. Галина Николаевна всегда была добра, отзывчива, всегда приходила на помощь людям, но вот своё здоровье уберечь не смогла, коварная болезнь «скосила» её в рассвете творчества, когда она работала заведующей ожогового отделения им. В. В. Божедонова, имя которого ей удалось увековечить. Пусть земля ей будет пухом!».

Егоров Павел Леонидович, травматолог-ортопед Ленской ЦРБ: «Вспоминаю работу в интернатуре с Галиной Николаевной. Она умела простыми словами объяснить сложные вещи, помогала избежать ошибки, научила нас ориентироваться в суровой действительности ургентной медицины. Помню её весёлый жёлтый колпак с человечками, который очень нравился детям в отделении. Помню, как только пришёл в ожоговое отделение, не мог запомнить имена и называл Галину Николаевну Галиной Юрьевной. Уже в самостоятельной практике я был уверен, что Галина Николаевна с коллегами всегда объяснят, с чего начать решать сложные медицинские проблемы».

Скрябина Софья Александровна, начальник отдела кадров ГБУ РС (Я) «ЯРОД»: ««Иногда судьба преподносит нам подарок в виде встречи с хорошим человеком. Таким подарком стала для меня встреча с Галиной Николаевной Никулиной. Первое мое впечатление – передо мной человек высокой культуры, Врач с большой буквы. Руководить ожоговым отделением дело совсем непростое, но Галине Николаевне это было по плечу. Как руководителю ей были присущи требовательность, гибкая мудрость в решении вопросов, носящих индивидуальный характер, профессиональная вдумчивость, уважение к профессиональному мастерству, безукоризненное соблюдение деонтологических постулатов. Она была так предана своей работе, своему родному ожоговому отделению! Ценила труд каждого работника. Я благодарна судьбе, что в моей жизни случилась встреча с таким замечательным человеком».

Семенова Светлана Владимировна, руководитель ожогового центра имени В.В. Божедонова: «Для нас, ее воспитанников, которых она растила как своих детей, окружала, по истине, материнской теплотой и пониманием, это горе, которое нельзя описать словами. К такому невозможно быть готовым, и боль потери равносильна потери родителей. Галина Николаевна была нашим бессменным наставником, прожила достойную жизнь и вырастила достойное поколение врачей и медсестер, которые продолжают ее дело. Она вложила в нас душу и сердце, а мы отвечали ей безграничной любовью. Все, чего достиг ожоговый центр на сегодняшний день, а успехов у него немало, это все было заложено и начато нашей Галиной Николаевной, а мы всем коллективом старались ее не подвести. Как будто вчера она принимала нас на работу, помню, как шутила во время обеда, молодые коллеги в ординаторской помогали печатать ей дневники… Это не громкие слова, а все, как есть. Дорогая наша Галина Николаевна, пока живы мы, Вы будете продолжать жить в наших сердцах».

Алексеев Алексей Анатольевич, главный внештатный специалист-комбустиолог Минздрава РФ, д.м.н., профессор, зав. кафедрой ГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, зам.директора ФГБУ НМИЦХ им.А.В.Вишневского, президент Общероссийской Общественной организации «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов»: «Уважаемая Светлана Владимировна, от имени Общероссийского объединения комбустиологов «Мир без ожогов» и от себя лично выражаю коллективу ожогового центра, всему коллективу Республиканской больницы Республики Саха (Якутия) глубокие соболезнования в связи с кончиной старейшего сотрудника, заслуженного врача республики Галины Николаевны Никулиной. Трудно переоценить огромный вклад Галины Николаевны в становление и развитие практического здравоохранения Якутии. Особенно следует подчеркнуть ее роль в создании ожоговой службы и специализированного отделения. Ученики и последователи Галины Николаевны сегодня достойно продолжают ее многолетнюю работу во благо спасения пострадавших и сохранения их здоровья. Светлая память о замечательном человеке, враче, нашем товарище и надежном друге мы сохраним в наших сердцах с благодарностью за многие годы совместной работы».

P.S. Прощание состоится 27 августа в 12часов в траурном зале по адресу: улица Стадухина, 81 к. 9Б. Поминки в 15:15-15:30 в кафе «Ленские столбы» по адресу ул. Дзержинского, 35/3.