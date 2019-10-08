Скончавшийся в СИЗО экс-руководитель рудника был арестован не в первый раз

Арест и последовавшая в СИЗО Якутска загадочная смерть Алексея БУРКСЕРА привлекли внимание к этой персоне.

Напомним, что 7 октября Следком Якутии распространил информацию, а также видео о задержании бывшего начальника подземного рудника «Мир» Алексея БУРКСЕРА и бывшего и.о. главного инженера этого предприятия Александра МАННА, которым было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба).

Фото РИА Новости.

По ходатайству следствия судом в отношении обоих обвиняемых были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что по версии следствия Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн -воспрепятствовать расследованию уголовного дела.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствием устанавливается причастность к произошедшему других должностных лиц АК «АЛРОСА» (ПАО), сообщил Следком Якутии.

Уже на следующий день — 8 октября как гром среди ясного неба прошла информация, что Алексей Бурксер найден мертвым в камере СИЗО Якутска. Предполагается суицид.

Естественно, эта информация вызвала волну всяческих слухов и предположений…

Руководство АЛРОСА с участием отнеслось к трагедии.

Фото ЯСИА.

Генеральный директор АК АЛРОСА Сергей ИВАНОВ отметил: «Это трагическое событие — не только для семьи, но и всей компании. Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям. Надеемся, что результаты проверки позволят выяснить все обстоятельства произошедшего.»

Семье А. Бурксера будет оказана материальная помощь, сообщила пресс-служба АК АЛРОСА в официальном пресс-релизе.

Что касается официальной информации по поводу ЧП, Следком сообщил, что по данному факту по указанию руководителя следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) организовано проведение процессуальной проверки, которая поручена отделу по расследованию особо важных дел.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проведены иные неотложные проверочные мероприятия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пока идет проверка, SakhaLife обратился к поисковикам, и обнаружил, что громкий арест 7 октября 2019 года – не первый в биографии Алексея Бурксера. Оказалось, в ноябре 2010 года Алексей Бурксер был уже арестован на рабочем месте (по запросу Узбекистана). Тогда он занимал пост генерального директора ОАО «Бурятзолото».

Фото Infpol



Но арестован он был по причинам, не связанным с его работой в «Бурятзолото».

Бурятские СМИ тогда цитировали пресс-релиз компании. Так, Новая Бурятия пишет: «Вопросы правоохранительных органов не связаны с нынешней работой Алексея Александровича Бурксера в «Бурятзолоте».

– Но мы – законопослушная компания, поэтому, если у правоохранительных органов какой-либо страны существуют вопросы к ее сотрудникам, то они должны на эти вопросы отвечать в соответствии с законодательством, – говориться в сообщении пресс-службы ОАО «Бурятзолото».

Также в компании подчеркнули, что «Бурятзолото» будет в полной мере использовать предусмотренные законом возможности для оказания помощи своему гендиректору и рассчитывают скорейшее разрешение ситуация.

Алексей Бурксер был назначен генеральным директором ОАО «Бурятзолото» 28 ноября 2008 года. Алексей Александрович окончил Московский геологоразведочный университет. До нынешнего назначения Алексей Бурксер работал директором, а ранее главным инженером Южного рудоуправления Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК, г. Нурабад, Узбекистан). Начав на предприятии карьеру в 1975 году помощником бурильщика, позднее работал на различных должностях в Восточном рудоуправлении НГМК (г. Зарафшан), в том числе начальником участка горно-капитальных работ. Затем работал горным мастером, командиром ОВГСВ, начальником шахты Мурунтау в Центральном рудоуправлении НГМК. Алексею Александровичу 52 года, он награжден нагрудным знаком «Горняцкая слава» I и II степеней.

https://newbur.ru/n/41573/

Как сообщила тогда СМИ Ирина КИСЕЛЕВА, и.о. старшего помощника прокурора республики Бурятия по взаимодействию со СМИ, Алексей Бурксер был объявлен в международный розыск.

— По информации УВД Самаркандской области республики Узбекистан, Бурксер разыскивается за совершение преступлений, это хищения путем растраты или присвоения в особо крупных размерах, должностной подлог и злоупотребление служебным положением.

https://arigus.tv/news/item/15263/

Генеральная прокуратура Узбекистана настаивала на экстрадиции Алексея Бурксера, однако в начале 2011 года гендиректор «Бурятзолота» был отпущен на свободу и продолжил работу в компании.

В сентябре 2011 года он был переведен на должность директора рудника «Холбинский», входящего в компанию «Бурятзолото».

После этих громких публикаций, Бурксер на некоторое время исчез из поля зрения СМИ. А через несколько лет появился в качестве начальника подземного рудника «Мир» АК АЛРОСА.

Итог теперь все знают…