Скончался известный якутский политик — телеграм

Телеграм-канал «В Якутии Ru» сообщает: Сегодня, 6 января 2021 года, ушел из жизни Владимир Членов, сообщают нам. Глубокие соболезнования родным и близким.

Источник: @vyakutiaru

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