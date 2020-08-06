Скончался ветеран профсоюзного движения Якутии

4 августа на 83-м году жизни скончался ветеран труда и профсоюзного движения, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия) Эдуард ЛЕЙЗЕРЗОН.



В 1965 году Эдуард Борисович был избран секретарем Якутского территориального комитете профсоюза рабочих геологоразведочных работ, а в 1967 году – его председателем. В эти годы совместно с руководством управлений и экспедиций, входящих в профобслуживание теркома (ПГО «Якутскгеология», ПГО «Ленанефтегазгеология», Приленская и 107 экспедиций, Предприятие номер 14 и др.) была проведена большая работа по улучшению охраны труда и техники безопасности, социально-бытовых условий работников. В этот период в геологоразведку были привлечены средства соцстраха на строительство оздоровительных объектов. Был улучшен и расширен пионерский лагерь в г. Якутске, построены спортзалы в пос. Батагай (ЯНГРЭ), пос. Сангары (ВНРЭ), г. Якутске (ЦГРЭ) и многое другое.



В 1977 году был назначен заведующим отделом социального страхования Якутского областного Совета профсоюзов, затем возглавил Фонд социального страхования и был заместителем председателя Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия). Ему принадлежит инициатива об освоении и использовании минеральной базы для развития курортов в республике: были разведаны запасы термальных вод в Нерюнгри, хлоридные натриевые в Бестяхе, обоснованы запасы грязей озера «Абалах».



Благодаря Эдуарду Борисовичу за счет средств соцстраха было построено более 150 оздоровительных объектов, в основном в сельской местности, два многоквартирных домов в г. Якутске, грязелечебница «Хоту» в г.Якутске, обеспечивалось финансирование 52 санаториев-профилакториев.



Федерация профсоюзов Якутии выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с утратой горячо любимого отца, дедушки, коллеги Эдуарда Борисовича Лейзерзона.



Светлая память о коллеге навсегда сохранится в наших сердцах.