Скончался председатель Совета ветеранов города Якутска

Памяти ветерана

Якутская городская Дума выражает глубокое соболезнование в связи с кончиной на 96-ом году жизни участника Великой Отечественной войны, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), Почетного гражданина города Якутска, Председателя Совета ветеранов города Якутска, члена Совета старейшин города Якутска ПОПОВА Михаила Дмитриевича.

Михаил Дмитриевич Попов родился 26 декабря 1924 г. в селе Светославка Ижморского района Новосибирской области (во время войны стала Кемеровской).

Окончив 7 классов, в 14 лет пошел работать в колхоз.

Призван в армию 10 августа 1942 г. После призыва прошел обучение и был отправлен на фронт под Сталинград. Всю войну прослужил шофером. Возил 120-е минометные батареи, снаряды, боевые расчеты. Служил в 3-й танковой армии, 6-м армейском корпусе, 87-й стрелковой дивизии. В мае 1943 г. на Курской дуге был ранен. После госпиталя перед 7 ноября 1943 г. двадцать пять молодых солдат, среди которых был и Михаил Попов, отправили в Китай. Они обучали китайских солдат военному делу. Сдерживали японские войска. В октябре 1944 г. его вывезли в госпиталь в Даурию. В конце марта 1945 г. по состоянию здоровья был комиссован и отправлен домой.

Вернувшись после войны на Родину в кемеровскую область, Михаил Дмитриевич начал работать шофером. Окончил курсы агрономов и пошел трудиться на колхозные поля. Инициативный и энергичный молодой агроном вскоре стал управляющим отделением, а затем заместителем директора совхоза «Святославский».

За что бы ни брался Михаил Дмитриевич, какой бы участок работы ему не доверяли, все он делал по совести, от души, со свойственной молодости азартом и энергией. Общительный по характеру, неравнодушный к чужим бедам, прошедший горнило войны М.Д. Попов вскоре заслужил непререкаемый авторитет среди населения. Подтверждением тому служит избрание молодого коммуниста в 1961 году секретарем совхоза.

В 1965 г. переехал в Якутию и работал в Ленском районе в качестве председателя профсоюзного комитета Ленской автобазы «Алмаздортранс». С 1971 г. до выхода на пенсию в 1986 г. проработал в Средне-Ленской экспедиции начальником автобазы.

С 1998 г. жил в Якутске, принимал активное участие в ветеранском движении города. В 1999 г. был избран членом Президиума, а с октября 2008 г. Председателем Совета ветеранов города Якутска.

Михаил Дмитриевич с супругой Александрой Федоровной вырастили двоих детей.

Попов Михаил Дмитриевич был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», знаком «Гражданская доблесть» и юбилейными медалями.

Михаил Дмитриевич не дожил до 75-летия Великой Победы три месяца. Светлая память о славном защитнике Отечества, достойном сыне своего народа, великом труженике навсегда останется в наших сердцах.

Разделяем боль невосполнимой утраты, скорбим вместе с родными и близкими.