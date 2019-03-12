Скончался почетный гражданин Абыйского улуса

Когда уходят такие люди, хочется просто помолчать… Сорокоумов Иван Иннокентьевич был из особой породы людей: немногословный, настоящий, мудрый… Таким каким и должен быть мужчина, на которых держится этот мир.

Дядя Ваня был лесным человеком, всю жизнь прожил в гармонии с родной природой , 9 месяцев в году проводил в палатке в лесу , у подножия горы Таас Хайата, что в 60 км от с. Сыаганнах Абыйского улуса. Там необыкновенно чистый воздух, дикая нетронутая природа, прозрачная речка и растут невероятные ягоды: голубика размером с виноградинку и крупная отборная морошка.

Он был добрым, отзывчивым и щедрым человеком, мог последнее отдать другу, всегда помогал своим близким и родным, очень любил детей. При этом сам так и не женился. Его женой была природа, без которой он не мог прожить. Порою по обстоятельствам вынужден был находиться по месяцу в деревне, тогда он осень сильно тосковал по лесу, где знал каждый изгиб тропинки, малейший уголок и чувствовал себя как рыба в воде. Природа в ответ щедро одаривала его своими богатствами: ягодами, рыбой, дичью. Иван Иннокентьевич Сорокоумов был знатным коневодом, ему было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РС (Я). Также он был удостоен звания «Почетный гражданин Абыйского улуса», награжден знаком «Гражданская доблесть, в советское время завоевал бронзовую медаль ВДНХ, был трижды Победителем социалистического соревнования и ударником коммунистического труда.

Лошадьми он начал заниматься с детства, когда после смерти отца ему, шестикласснику, пришлось идти работать в совхоз. С тех пор лошади и он стали единым целым. И работал он с ними до последнего своего воздуха, все годы, невзирая ни на какие перемены: экономические и общественные. Ни разу, ни на минуту он не оставил своего дела. Он как будто служил якутской лошади, известной своим неукротимым нравом. Дядя Ваня нашел к ним подход и порой казалось, что он с ними разговаривает на одном языке. Лошади понимали его, а он их.

Как и все «люди леса» он был немногословен, но сколько мудрости было в его взгляде, в каждом его слове и сколько смысла было в его поступках, молчаливых, но таких понятных. Так он выражал свою любовь и заботу к людям. За всю жизнь он был у врачей лишь однажды, когда в 76 лет решил обследоваться в медцентре и то, по настоянию родных. Тогда у него обнаружили проблемы с сердцем… Всю жизнь прожив в лесу, он там и закончил свой жизненный путь, когда его сердце вдруг остановилось. В этом году ему должно было исполниться 80 лет. Дядя прожил счастливую и достойную жизнь, в которой главными были любовь к людям, к природе и гармония в душе. Ни разу за все свои 80 лет он ни разу не изменил своему выбранному пути и образу жизни, мыслей и поступков, ни разу не покривил душой. Он жил так, как считал нужным: по совести и с высоким пониманием своего долга : гражданина и труженика.

Мы всегда будем с любовью и уважением помнить о нем,а он будет молча смотреть на нас с портрета, нарисованного его любимой племянницей Любовью Сорокоумовой-Залиной.



Сорокоумов Иван Иннокентьевич ( 1939-2019)- знатный коневод, почетный гражданин Абыйского улуса, заслуженный работник народного хозяйства РС (Я).

Панихида прощания состоится в с. Сыаганнах Абыйского улуса.

Родные.