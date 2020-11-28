Скончался отец генерального директора НВК «Саха»

После продолжительной тяжелой болезни, в возрасте 65 лет, ушел из жизни заслуженный зоотехник Якутии, почетный гражданин Горного и Мегино-Кангаласского районов Марков Олег Петрович.

Он родился 9 сентября 1955 года в селе Бютейдях Мегино-Кангаласского района Якутской АССР. Высшее образование Олег Петрович получил в ЯГУ по специальности зооинжинер (1981 г.) и в ДВАГС (2000 г.) по специальности менеджер государственного управления. Он посвятил всю свою жизнь развитию сельского хозяйства и агропромышленного комплекса республики. Будучи профессионалом своего дела, Олег Петрович получил множество государственных наград за вклад в развитие сельского хозяйства. В разные годы его отметили званиями «Отличник сельского хозяйства Якутии» (2005 г.), «Почетный работник агропромышленного комплекса России» (2017 г.), почетным знаком «Гражданская доблесть», а также знаком отличия Минсельхоза Якутии «Почетный наставник» (2020 г.).

На протяжении всей своей жизни Олег Петрович вел активную общественную деятельность, был председателем землячества выходцев из Тарагайского наслега Мегино-Кангаласского района «Уол Табаҕа» в Якутске.

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