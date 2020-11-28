28.11.2020
14:52
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Общество

Скончался отец генерального директора НВК «Саха»

После продолжительной тяжелой болезни, в возрасте 65 лет, ушел из жизни заслуженный зоотехник Якутии,  почетный гражданин Горного и Мегино-Кангаласского районов Марков Олег Петрович.

Он родился  9 сентября 1955 года в селе Бютейдях Мегино-Кангаласского района Якутской АССР.  Высшее образование Олег Петрович получил в ЯГУ по специальности зооинжинер (1981 г.) и в ДВАГС (2000 г.) по специальности менеджер государственного управления. Он посвятил всю свою жизнь развитию сельского хозяйства и агропромышленного комплекса республики. Будучи профессионалом своего дела, Олег Петрович получил множество государственных наград за вклад в развитие сельского хозяйства. В разные годы его отметили званиями «Отличник сельского хозяйства Якутии» (2005 г.), «Почетный работник агропромышленного комплекса России» (2017 г.), почетным знаком «Гражданская доблесть», а также знаком отличия Минсельхоза Якутии «Почетный наставник» (2020 г.). 

На протяжении всей своей жизни Олег Петрович вел активную общественную деятельность, был председателем землячества выходцев из Тарагайского наслега  Мегино-Кангаласского района «Уол Табаҕа» в Якутске.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/obshhestvo/skonchalsya-otecz-generalnogo-direktora-nvk-saxa-oleg-markov

Фото: Якутия24
Источник: Якутия24
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