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Скончался основатель кафедры журналистики Олег Якимов

После продолжительной болезни ушел из жизни профессор, академик МАИ, журналист и общественный деятель Олег Дмитриевич Якимов. Ему было 84 года.

Олег Дмитриевич создал специализацию «Журналистика» в Якутском государственном университете им.М.К.Аммосова, преобразованной затем в специальность с открытием выпускающей кафедры, что положило начало подготовке в Якутии профессиональных журналистских кадров, в том числе для СМИ на якутском языке и языках малочисленных народов Севера.

Олег Дмитриевич Якимов родился 19 ноября 1934 году в Якутске.

В 1952 г. окончил Мухтуйскую среднюю школу (ныне школа N 1 г. Ленска), в 1957 г. — филологическое отделение Историко-филологического факультета Иркутского государственного университета, в 1980 г. — Академию общественных наук при ЦК КПСС.

В 1980 г. путём соискательства защитил в г. Москве диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Пути повышения эффективности интернационального воспитания средствами печати (На опыте автономных республик, областей зоны БАМа)», в 1991 г. — диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Формирование системы печати в национальных регионах Сибири и Дальнего Востока и её развитие в условиях обновления советской Федерации».

Во время учебы в Иркутском госуниверситете О. Д. Якимов специализировался по журналистике и после окончания университета работал в редакции районной газеты в с. Мухтуя (ныне г. Ленск), откуда за проявленные способности к журналистике был переведен в 1964 г. на работу заведующим отделом редакции республиканской газеты «Социалистическая Якутия». В 1970 г. был назначен редактором этой газеты, которую и возглавлял до перехода в 1990 г. на работу в Якутский государственный университет.

Изучает процессы, происходившие в печати Якутии и Восточной Сибири в XIX—XX вв. По этой теме он защитил сначала кандидатскую, а потом докторскую диссертации в г. Москве.

Труды

В 1995 г. одна из его работ была отмечена в числе лучших на Международной презентации в г. Сиднее (Австралия). Другая его работа получила высокую оценку на конкурсе научных работ в Лондоне. В 2001 г. на Международной книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне с успехом демонстрировалась его, получившая известность в России и за рубежом книга «Печать национальных регионов Сибири и Дальнего Востока. От возникновения до наших дней». Высокую оценку получило фундаментальное исследование «Очерки истории печати Якутии. От Февраля 1917 года до краха КПСС».

Книги, учебные пособия, написанные профессором О. Д. Якимовым, используются в обучении студентов университетов России и зарубежья. Содержащиеся в них идеи развиты в его докладах на научных конференциях в России, а также в США, Англии, Германии, Корее, Кубе, Монголии, Польше, Чехословакии. Профессор О. Д. Якимов является также специалистом по истории православия в США, в частности деятельности святителя народов Аляски и северо-восточной Азии Иннокентия Вениаминова. Он вернул из небытия имена многих православных священников и миссионеров, рассказав о них более чем в двух десятках своих работ и в докладах на научных конференциях в России, а также в США и Великобритании.

Создал специализацию «Журналистика» в ЯГУ, преобразованной затем в специальность с открытием выпускающей кафедры, что положило начало подготовке в Якутии профессиональных журналистских кадров, в том числе для СМИ на якутском языке и языках малочисленных народов Севера.

О. Д. Якимов, избирался членом правления Союза журналистов СССР, выезжал за рубеж в качестве главы официальных делегаций журналистов СССР и РФ.

Награды

  • Почетный работник высшего образования Российской Федерации;
  • Заслуженный работник культуры Якутской АССР;
  • Отличник печати Республики Саха (Якутия);
  • Лауреат республиканской премии «За вклад в развитие журналистики Якутии»;
  • Медаль «За Доблестный Труд»;
  • Орден «Знак Почёта»;
  • Орден Трудового Красного Знамени;
  • Государственный орден Монгольской Народной Республики;
  • Знак «За заслуги перед российской журналистикой»;
  • Знак «Гражданская доблесть»;
  • Именная международная золотая медаль «За выдающийся вклад в мировой гуманизм».
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