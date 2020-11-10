Некролог
Скончался известный якутский журналист
Якутский реском КПРФ и Якутский горком КПРФ с глубоким прискорбием извещают о кончине члена бюро Якутского рескома КПРФ, заслуженного юриста Республики Саха (Якутии), члена Союза журналистов РФ, талантливого писателя
Леонида Прокопьевича
ДИОДОРОВА
и выражают искреннее соболезнование жене, заслуженному врачу Республики Саха (Якутия), отличнику здравоохранения России, заведующей отделением неврологии Республиканской больницы № 2 — Центра экстренной помощи Л.Т. Оконешниковой, дочери Галине, сыну Сергею, внукам, близким и родным.
Мы глубоко скорбим по нашему замечательному товарищу, другу и верному соратнику. Светлую память о Леониде Прокопьевиче мы навсегда сохраним в наших сердцах. Пусть родная земля будет Вам пухом, наш дорогой Леонид Прокопьевич!
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