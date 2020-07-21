Скончался известный якутский ученый

Сегодня на 66 году жизни скончался известный якутский учёный-историк, профессор, доктор исторических наук Павел Левонович Казарян.

Справка:

П. Л. Казарян — уроженец села Кошкотан (ныне Воскеван) Ноемберянского района Армянской ССР. В 1970 г. по окончании 8-го класса Кошкотанской средней школы поступил на учёбу в профессионально-техническое училище № 2 г. Еревана. В 1972—1973 гг. работал слесарем в троллейбусном парке в г. Ереване, одновременно продолжая учёбу в вечерней школе.

В 1973—1978 гг. учился на историческом факультете Ереванского государственного университета.

После окончания вуза распределён на педагогическую работу в Верхоянский район Якутской АССР, где работал в 1978—1986 гг. учителем Батагайской средней школы, в районной очно-заочной школе и в аппарате районо.

В 1979—1983 гг. аспирант заочной аспирантуры Якутского филиала СО АН СССР.

В марте 1985 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Верхоянская политическая ссылка во второй половине XIX — начале XX века».

В декабре 1986 г. поступил на работу младшим научным сотрудником в Институт языка, литературы и истории ЯФ СО АН СССР, с 1988 г. — научный сотрудник, с 1990 г. — старший научный сотрудник.

В 1995—1998 гг. — обучение в докторантуре в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

В декабре 1998 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Якутская политическая ссылка в системе карательной политики царизма».

С 1999 г. — ведущий научный сотрудник, с 2000 г. — главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований АН PC (Я).

П. Л. Казарян считается специалистом по истории Якутии дореволюционного периода, особенно истории политической ссылки в Якутии.

В 2001—2003 гг. руководил Центром изучения русского населения ИГИ АН PC (Я), с 2003 г. по 2004 г. — главный научный сотрудник. В 2004 г. по собственному желанию уходит из Института гуманитарных исследований.

П. Л. Казарян сочетает научно-исследовательскую деятельность с преподавательской работой на историческом факультете Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (ранее — Якутского государственного университета им. М. К. Аммосова).

С ноября 2003 г. является внештатным научным консультантом Министерства транспорта, связи и информатизации Pеспублики Саха (Якутия).

В 1998 г. избран членом Академии Северного форума, в ноябре 2003 г. — действительным членом РАЕН.

С 1999 г. — действительный член Русского географического общества, с 2000 г. — член Союза журналистов России. В 1999—2001 гг. был главным редактором журнала Министерства по делам народов и федеративным отношениям PC (Я) «Север: проблемы и перспективы».

В 1988—2000 гг. являлся председателем первого национально-культурного объединения в Якутии — Союза армян Якутии, с 2000 г. — председатель Якутского регионального отделения Союза армян России. С 1996 г. — попечитель Армянского культурного фонда Якутии. С 2001 г. — сопредседатель общественного движения «Консолидация», с 2002 г. — член Общественно-консультативного совета при Президенте PC (Я). В октябре 2003 г. избран членом Генерального Совета Всемирного армянского конгресса.

В 2001 г. удостоен звания «Лучший лектор г. Якутска», в 2002 г. — «Лучший лектор общества „Знание“ в Якутии». В 1989 г. удостоен звания «Почётный гражданин Верхоянья», в 1996 г. — почётного звания «Заслуженный работник культуры PC (Я)», ветеран труда.

Был членом Конституционной комиссии и её рабочей группы по разработке новой Конституции PC (Я).

Им опубликовано три учебных пособия для студентов гуманитарных факультетов вузов, 15 книг, монографий и брошюр, около 130 научных и 50 научно-популярных статей.

Основные труды П. Л. Казаряна: