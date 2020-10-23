Скончался известный якутский ученый

Памяти Вячеслава Стефановича Ситникова (06.08.1942 – 23.10.2020)

23 октября 2020 года от нас ушел Вячеслав Стефанович Ситников, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный геолог Российской Федерации, заслуженный геолог Республики Саха (Якутия), «Первооткрыватель Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения РС (Я)», член- корреспондент Академии естественных наук (РАЕН).

Вячеслав Стефанович родился в 1942 году в с. В- Лозовка Воронежской области, закончил Львовский ордена Ленина государственный университет им. Ив. Франко, и навсегда связал свою жизнь с геологией. Он начал работать в геологической отрасли с 1968 г. принимая участие в экспедициях и тематических партиях, работавших на территории Якутии. Он внес весомый вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности на востоке РФ. Вячеслав Стефанович принимал самое активное участие в размещении первых поисковых и разведочных скважин на перспективных площадях глубокого бурения; в обосновании и экспертизе годовых и пятилетних планов работ нефтегазоразведочных экспедиций треста «Якутнефегазразведка»; ПГО «Ленанефтегазгеология»; в разработке геологических разделов в комплексной программе социально-экономического развития РС(Я) до 2020 г.; в обосновании нефтегазовых мегапроектов ВСТО и Сила Сибири; в составлении Генеральной схемы газификации РС (Я) до 2030 г.; Стратегии экономического развития РС(Я) на дальнюю перспективу и т.д.

За открытие и изучение уникального Чаяндинского месторождения В.С. Ситников награжден почетным знаком «Первооткрыватель месторождения».

В.С. Ситников являлся одним из признанных геологов-ученых по нефтегазовой отрасли республики и всей страны. Им опубликовано более 300 статей и 16 монографий.

Свою научно-исследовательскую работу В.С. Ситников умело сочетал с педагогической деятельностью. С 1995 г. до последнего дня он был профессором кафедры геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых в СВФУ им. М.К. Аммосова: читал лекции по геологии нефти и газа. С его участием подготовлено более 200 специалистов-геофизиков. Многие годы он исполнял обязанности председателя Государственной экзаменационной и аттестационной комиссий на кафедре.

В широких кругах геологов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) Вячеслав Стефанович пользовался неизменным авторитетом и уважением. Его всегда отличала высокая общественная и гражданская активность. В 2013-2015 гг. был Советником Президента РС(Я) по недропользованию на общественных началах. С 2014 г. состоял в составе Общественного совета при Министерстве промышленности и геологии РС(Я). Являлся членом рабочих групп в Государственном собрании РС(Я) «Ил Тумэн».

В.С. Ситников был широко образованным, умным, чутким, добросовестным, принципиальным нашим коллегой.

Коллектив сотрудников Института проблем нефти и газа СО РАН скорбит в связи с кончиной Вячеслава Стефановича Ситникова и выражает глубокие соболезнования родным и всем, кто знал его.