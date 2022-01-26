Скончался Борис Николаевич Туласынов

С глубоким прискорбием соболезнуем Кларе Васильевне, детям, внукам по поводу кончины 25 января 2022 года после продолжительной болезни на 85 году жизни Почётного ветерана СВФУ, Почётного работника Высшего профессионального образования РФ, Отличника образования РС(Я) нашего дорогого дяди ТУЛАСЫНОВА Бориса Николаевича.

Источник: Туласыновы

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