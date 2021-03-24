Скончалась вторая жертва пожара в Жиганске
Арктическим межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения после локализации пожара тела молодого человека 1991 года рождения в одной из квартир жилого многоквартирного дома, расположенного в поселке Жиганск.
Сотрудниками Государственной противопожарной службы РС (Я) из другой квартиры была эвакуирована женщина 1966 года рождения, которая, несмотря на усилия медицинских работников, скончалась в больнице.
Сотрудниками СКР на месте пожара проведен осмотр и иные первоначальные проверочные мероприятия.
По данному факту проводится процессуальная проверка. Будут назначены необходимые экспертные исследования, которые установят причину смерти мужчины и женщины, а также причины возгорания и все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В связи с участившимися случаями гибели людей при пожарах в республике следственное управление СКР Якутии призывает граждан быть предельно внимательными и строго соблюдать правила пожарной безопасности.
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