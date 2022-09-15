Скончалась организатор фестиваля японской культуры «Химавари»

Скончалась Аина Алексеева, организатор фестиваля японской культуры «Химавари» в Якутске — передает телеграм-канал Комсомольская правда — Якутия.

Девушка долгое время боролась с тяжелой болезнью (диагноз «Легочная артериальная гипертензия»). Аины не стало 13 сентября. Ей было 27 лет.

Последний благотворительный фестиваль «Химавари» прошел 16 июля в Якутске. Вырученные средства должны были пойти для прохождения дорогостоящего лечения в Москве.

Прощание с Аиной Алексеевой состоится 16 сентября в траурном зале «Некрополь» по адресу г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 5 км, 2/8 в 10:00.

Для желающих помочь семье:

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