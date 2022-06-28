28.06.2022
16:44
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Некролог

Скончалась народная любимица Якутии

Скончалась народная любимица и юмористка Туйаара Стручкова — Огдооччуйа, сообщает телеграм-канал Комсомольская правда — Якутия.

Она лежала в коме с 5 мая, у нее был диагностирован бактериальный менингит.

Артистка стала известна благодаря образу ворчливой старушки Авдотьи, видео с ее участием набирали десятки тысяч просмотров в Ютубе.

Фото: https://t.me/yakutia_kp
Источник: https://t.me/yakutia_kp

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