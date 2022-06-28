Скончалась народная любимица Якутии

Скончалась народная любимица и юмористка Туйаара Стручкова — Огдооччуйа, сообщает телеграм-канал Комсомольская правда — Якутия.

Она лежала в коме с 5 мая, у нее был диагностирован бактериальный менингит.

Артистка стала известна благодаря образу ворчливой старушки Авдотьи, видео с ее участием набирали десятки тысяч просмотров в Ютубе.