Сколько заработал Григорий Попов за дебютный бой в UFC?

Финансовая статистика турнира в Чикаго.

Общая стоимость проданных билетов на шоу UFC-238 составила чуть больше 2 миллионов долларов. Всего турнир в Чикаго посетили 16,083 зрителя. Наибольший гонорар за бой в 440 тысяч долларов получил Генри СЕХУДО, который выиграл титульный поединок против Марлона МОРАЕСА.

Боец из Якутии Григорий ПОПОВ, который дебютировал в UFC, с поражения от американца Эдди ВАЙНЛЕНДА заработал 13,500 долларов. 10 тысяч были положены ему по контракту с организацией, а 3,500 долларов он получил от спонсора промоушена. Его соперник стал обладателем суммы в 77,000 (31,000 за выступление, 31,000 за победу, 15,000 — спонсорство Reebok).

Генри Сехудо: $440,000 ($350,000 за выступление, $50,000 — бонус за Выступление Вечера, $40,000 — спонсорство Reebok)

Валентина Шевченко: $300,000 ($105,000 за выступление, $105,000 за победу, $50,000 — бонус за Выступление Вечера, $40,000 — спонсорство Reebok)

Дональд Серроне: $245,000 ($175,000 за выступление, $50,000 — бонус за Бой Вечера, $20,000 — спонсорство Reebok)

Тони Фергюсон: $235,000 ($160,000 за выступление, $10,000 за победу, $50,000 — бонус за Бой Вечера, $15,000 — спонсорство Reebok)

Алджемейн Стерлинг: $160,000 ($75,000 за выступление, $75,000 за победу, $10,000 — спонсорство Reebok)

Марлон Мораес: $130,000 ($100,000 за выступление, $30,000 — спонсорство Reebok)

Джессика Ай: $130,000 ($100,000 за выступление, $30,000 — спонсорство Reebok)

Благой Иванов: $113,500 ($55,000 за выступление, $55,000 за победу, $3,500 — спонсорство Reebok)

Эдди Вайнленд: $77,000 ($31,000 за выступление, $31,000 за победу, $15,000 — спонсорство Reebok)

Рикардо Ламас: $75,000 ($55,000 за выступление, $20,000 — спонсорство Reebok)

Джимми Ривера: $73,000 ($68,000 за выступление, $5,000 — спонсорство Reebok)

Петр Ян: $64,000 ($30,000 за выступление, $30,000 за победу, $4,000 — спонсорство Reebok)

Татьяна Суарез: $64,000 ($30,000 за выступление, $30,000 за победу, $4,000 — спонсорство Reebok)

Педро Муньоз: $61,000 ($51,000 за выступление, $10,000 — спонсорство Reebok)

Даррен Стюарт: $49,000 ($22,000 за выступление, $22,000 за победу, $5,000 — спонсорство Reebok)

Кэтлин Чукигэн: $41,000 ($18,000 за выступление, $18,000 за победу, $5,000 — спонсорство Reebok)

Кэлвин Каттар: $40,000 ($18,000 за выступление, $18,000 за победу, $4,000 — спонсорство Reebok)

Сиаонан Ян: $36,000 ($16,000 за выступление, $16,000 за победу, $4,000 — спонсорство Reebok)

Анджела Хилл: $36,000 ($26,000 за выступление, $10,000 — спонсорство Reebok)

Алекса Грассо: $32,000 ($14,000 за выступление, $14,000 за победу, $4,000 — спонсорство Reebok)

Каролина Ковалькевич: $30,000 ($25,000 за выступление, $5,000 — спонсорство Reebok)

Нина Анзарофф: $29,000 ($24,000 за выступление, $5,000 — спонсорство Reebok)

Джоан Калдервуд: $25,000 ($20,000 за выступление, $5,000 — спонсорство Reebok)

Та Тайваса: $20,000 ($16,000 за выступление, $4,000 — спонсорство Reebok)

Бивон Льюис: $15,500 ($12,000 за выступление, $3,500 — спонсорство Reebok)

Григорий Попов: $13,500 ($10,000 за выступление, $3,500 — спонсорство Reebok)