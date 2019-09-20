Опровержение Водоканала: информация об экс-директоре искажена

Сегодня, 20 сентября 2019 года, в Верховном суде Якутии рассмотрели апелляционную жалобу экс-директора «Водоканала» Николая Жесткова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

В своем выступлении адвокат, в том числе, заявил, что обвиняемый готов добровольно возместить материальный ущерб в размере 20 миллионов рублей, и намерен сотрудничать со следственными органами.

При этом, в некоторых СМИ данная новость сопровождается заголовком «Экс-директор «Водоканала» возместил ущерб в 20 миллионов рублей». Таким образом, происходит искажение информации.

В связи с этим, АО «Водоканал» разъясняет, что речь идет только о готовности возместить ущерб. Кроме того, окончательную сумму ущерба, подлежащую возмещению, установит суд. И только после вступления в законную силу решения суда, сумма ущерба будет перечислена на счет АО «Водоканал».

Помимо этого, АО «Водоканал» обратилось в правоохранительные органы с заявлением по другим фактам злоупотребления служебными полномочиями экс-директора предприятия Николая Жесткова.